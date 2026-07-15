Саммит НАТО остался в тени «коалиции желающих»

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Алена Куликова
Алена Куликова 41 0

В Европе фактически формируется альтернативный военный союз.

Как саммит НАТО изменил расстановку сил

Фото: Reuters/Teresa Suarez/Pool

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Политолог Носович: Саммит НАТО остался в тени новой военной коалиции

Главным итогом прошедшего саммита НАТО стало не сплочение блока, а фактическое формирование в Европе альтернативных военных союзов, действующих в обход США. Об этом сообщили EADaily со ссылкой на политолога Александра Носовича.

По мнению эксперта, вместо демонстрации единства Североатлантического альянса, на первый план вышла «коалиция желающих», которая становится самостоятельным военно-политическим механизмом, способным действовать без оглядки на США. Ее ядро сегодня составляют Франция, Великобритания и Польша.

Формат «коалиции желающих» запустили в 2024 году по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона. Сейчас он объединяет более 30 государств. Участники вместе координируют поставки Украине систем ПВО, дальнобойного оружия и боеприпасов, развивают совместное военное производство, тренируют украинских военных и обсуждают будущие гарантии безопасности для Киева.

Одним из главных решений последнего саммита стало проведение первых совместных учений сил коалиции. Маневры пройдут на территории стран, граничащих с Украиной. Макрон заявил, что объединение уже располагает международными силами, готовыми к действиям в интересах Киева.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что кредит Украине является скрытой поддержкой ВПК Европы.

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