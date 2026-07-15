Космический сон: ученые ищут способ погрузить людей в спячку для полета на Марс

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 6 0

Биологические механизмы выживания животных могут стать ключом.

Как люди смогут достичь Марса: погружение в сон в миссиях

Фото: 5-tv.ru

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The Guardian: исследователи ищут способ погрузить людей в сон для полета на Марс

Исследователи по всему миру работают над воссозданием биологических процессов, которые позволяют животным по многу месяцев обходиться без пищи и воды, чтобы сделать возможными пилотируемые миссии на Марс. Об этом сообщило The Guardian.

Длительное пребывание в космосе крайне негативно сказывается на здоровье человека из-за высокого уровня радиации и микрогравитации, разрушающей кости и мышцы. Однако состояние гибернации способно защитить организм от этих опасностей.

Перевод путешественников в бессознательное состояние не только минимизирует психологический стресс от жизни в замкнутом пространстве, но и значительно сократит потребности в запасах еды и воды.

«Защита людей от радиации в космосе — очень сложная задача. Мы еще не нашли эффективного щита», — отметила Кристиана Хан, курирующая биомедицинские исследования в Европейском космическом агентстве.

По ее словам, спячка может радикально изменить будущее космических перелетов.

Поскольку люди не являются естественными «хибернаторами», ученые под руководством ученых из НАСА и ЕКА ищут способы искусственного замедления метаболизма.

Физиолог Елена Грачева из Йельского университета изучает сусликов, чья температура тела в спячке падает до четырех градусов. Она обнаружила в мозге область, отвечающую за регуляцию жажды, которая присутствует и у людей.

В свою очередь, биохимик Келли Дрю из Университета Аляски выяснила, что мышечные белки зимующих животных меняют способ потребления энергии, предотвращая деградацию тканей.

Для вызова состояния искусственного анабиоза исследователи пробуют применять ультразвук и специальные препараты, такие как дексмедетомидин.

В клинике это может помочь при лечении сердечных приступов и инсультов, давая врачам время на операцию без риска повреждения мозга пациента.

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