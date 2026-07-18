Паника на улицах: опубликованы кадры землетрясения в Мексике и Гватемале

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 26 0

Люди в панике выбегали на улицы, спасаясь от подземных толчков.

Фото, видео: Reuters/Stringer; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Землетрясение в Мексике и Гватемале попало в объективы камер

Сильное землетрясение, произошедшее в южной части Мексики, потрясло и соседнюю Гватемалу. Кадры момента подземных толчков оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Сейсмическую активность сильнее всего ощутили жители западной Гватемалы и столицы Гватемала-Сити. Запаниковавшие жители покидали свои дома и офисы и выходили на улицы.

На кадрах видно, как местные врачи активно спешат на помощь к оказавшимся в беде гражданам. Кроме того, спасательные службы занимаются ликвидацией последствий землетрясения.

В Мексике жилые и офисные здания буквально ходили ходуном. От подземных толчков также пострадали горные районы страны — там зафиксированы крупные оползни. Машины, проезжавшие в этот момент по дороге, оказались в центре событий. Массы земли полностью перекрыли движение.

Землетрясение у побережья мексиканского штата Чапьяс произошло 17 июля. Магнитуда составила 7,3. Сейсмическую активность ощутили не только в Мексике и Гватемале, но и в Сальвадоре. Очаг залегал на глубине 15 километров.

Сразу после произошедшего власти Мексики и Гватемалы заявили о возможном цунами. При этом в результате сильных толчков жертв и пострадавших не обнаружено.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+19° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
78.40
0.08 89.90
0.57
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:33
Как защитить себя от рака: рекомендации ВОЗ для россиян
4:13
Силы ПВО России сбили семь летевших на Москву беспилотников
3:53
Паника на улицах: опубликованы кадры землетрясения в Мексике и Гватемале
3:33
Спасение или угроза: как раздельный сон влияет на отношения
3:13
Летнее тепло возвращается: какая погода ждет Москву 18 июля
2:53
Наемника ВСУ из Австралии убили в ДНР

Сейчас читают

Варенье из крыжовника на зиму: 10 лучших рецептов, которые точно стоит попробовать
В США выявили 400 тысяч умерших, которые по-прежнему числятся избирателями
Она была в тени великого мужа, но держала КВН в своих руках: повороты судьбы Светланы Масляковой
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео