Паника на улицах: опубликованы кадры землетрясения в Мексике и Гватемале

Землетрясение в Мексике и Гватемале попало в объективы камер

Сильное землетрясение, произошедшее в южной части Мексики, потрясло и соседнюю Гватемалу. Кадры момента подземных толчков оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Сейсмическую активность сильнее всего ощутили жители западной Гватемалы и столицы Гватемала-Сити. Запаниковавшие жители покидали свои дома и офисы и выходили на улицы.

На кадрах видно, как местные врачи активно спешат на помощь к оказавшимся в беде гражданам. Кроме того, спасательные службы занимаются ликвидацией последствий землетрясения.

В Мексике жилые и офисные здания буквально ходили ходуном. От подземных толчков также пострадали горные районы страны — там зафиксированы крупные оползни. Машины, проезжавшие в этот момент по дороге, оказались в центре событий. Массы земли полностью перекрыли движение.

Землетрясение у побережья мексиканского штата Чапьяс произошло 17 июля. Магнитуда составила 7,3. Сейсмическую активность ощутили не только в Мексике и Гватемале, но и в Сальвадоре. Очаг залегал на глубине 15 километров.

Сразу после произошедшего власти Мексики и Гватемалы заявили о возможном цунами. При этом в результате сильных толчков жертв и пострадавших не обнаружено.

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