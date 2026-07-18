Свыше 60 беспилотников ликвидировали средства ПВО на подлете к Москве

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Мурад Устаров
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На месте падения фрагментов БПЛА работают экстренные службы

Атака беспилотников на Москву сегодня 18 июля сколько сбили

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Тема:
Атака беспилотников на Москву

В период с вечера 17 июля до утра 18 июля средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно ликвидировали 64 беспилотных летательных аппарата противника, летевших на Москву. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил мэр города Сергей Собянин.

Градоначальник подчеркнул, что 370 украинских дронов двигались в сторону Московского региона начиная с 20:30 мск. По его словам, большая часть БПЛА была перехвачена вдали от столицы, а 64 аппарата удалось нейтрализовать на подлете к Москве. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — подчеркнул Собянин.

Киевские боевики не оставляют попыток нанести удары с помощью летательных аппаратов по российской столице. При этом власти Москвы неоднократно сообщали о том, что ПВО успешно предотвращают атаки противника.

Ранее глава Тамбовской области Евгений Первышов сообщил о семи погибших в результате атаки украинских летательных аппаратов на логистический центр в Котовске.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 июля, для всех знаков зодиака

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