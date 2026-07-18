ФАС обновила правила возврата билетов на поезд

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 29 0

Нововведения должны сократить число перекупщиков и искусственный дефицит мест в поездах.

В России обновили правила возврата билетов на поезд

Фото: www.globallookpress.com/Petrov Sergey

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разработала новые правила возврата железнодорожных билетов. Изменения призваны сделать билеты более доступными для пассажиров и снизить риски их скупки перекупщиками. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

Согласно предложенным правилам, перевозчики смогут самостоятельно устанавливать размер сбора за возврат неиспользованного билета. Его максимальный размер не должен превышать 10% от стоимости проезда.

В ФАС считают, что такие меры помогут сократить количество возвратов, которые создают искусственный дефицит билетов, и увеличить число доступных мест в продаже, особенно в периоды повышенного спроса.

По данным службы, в 2025 году пассажиры вернули более 25 миллионов железнодорожных билетов. При этом повторно были реализованы только 5,9 миллиона мест, а около девяти миллионов остались невостребованными.

В ФАС отметили, что значительная часть возвратов приходится на последние дни перед отправлением поезда: большинство билетов сдавали за пять и менее дней до поездки. Именно в этот период найти замену на освободившееся место бывает сложнее всего.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+19° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
78.40
0.08 89.90
0.57
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:40
Иран ударил по военным базам и топливным хранилищам США в Бахрейне
7:18
ФАС обновила правила возврата билетов на поезд
7:00
Память обретения мощей Сергия Радонежского: что можно и нельзя делать 18 июля, как молиться
6:58
ФНС заблокировала счета компании Басты
6:38
Свыше 60 беспилотников ликвидировали средства ПВО на подлете к Москве
6:18
В жилом доме Владимира вспыхнул пожар после удара дрона ВСУ

Сейчас читают

Варенье из крыжовника на зиму: 10 лучших рецептов, которые точно стоит попробовать
Летняя угроза: как защитить домашние растения от жары
В США выявили 400 тысяч умерших, которые по-прежнему числятся избирателями
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео