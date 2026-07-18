ФАС обновила правила возврата билетов на поезд

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разработала новые правила возврата железнодорожных билетов. Изменения призваны сделать билеты более доступными для пассажиров и снизить риски их скупки перекупщиками. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

Согласно предложенным правилам, перевозчики смогут самостоятельно устанавливать размер сбора за возврат неиспользованного билета. Его максимальный размер не должен превышать 10% от стоимости проезда.

В ФАС считают, что такие меры помогут сократить количество возвратов, которые создают искусственный дефицит билетов, и увеличить число доступных мест в продаже, особенно в периоды повышенного спроса.

По данным службы, в 2025 году пассажиры вернули более 25 миллионов железнодорожных билетов. При этом повторно были реализованы только 5,9 миллиона мест, а около девяти миллионов остались невостребованными.

В ФАС отметили, что значительная часть возвратов приходится на последние дни перед отправлением поезда: большинство билетов сдавали за пять и менее дней до поездки. Именно в этот период найти замену на освободившееся место бывает сложнее всего.

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