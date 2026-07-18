Семь человек погибли в результате атаки украинского БПЛА на Тамбовскую область

В результате удара украинского беспилотника по логистическому центру в Котовске Тамбовской области погибли семь человек. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил глава региона Евгений Первышов.

«В ночь на 18 июля украинский неофашистский режим осуществил атаку на Котовск. В результате попадания вражеских БПЛА в логистический центр <…> погибли семь сотрудников ночной смены», — написал он.

Губернатор области отметил, что еще 24 человека получили ранения. Сейчас все пострадавшие находятся в больницах Котовска и Тамбова, где им оказывают всю необходимую помощь, подчеркнул Первышов.

Он также рассказал, что после прилета беспилотников вспыхнуло возгорание. По его словам, открытое горение на территории склада устранено, однако спасатели продолжают ликвидацию пожара.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о двух погибших в результате атак беспилотников противника на населенные пункты республики. Еще 12 человек получили ранения.

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