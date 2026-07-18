Дроны ВСУ атаковали Тамбовскую область — есть погибшие

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров Срочная новость 183 0

Боевики ударили по логистическому центру в Котовске.

Атака ВСУ на Тамбовскую область 18 июля — сколько погибли

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Семь человек погибли в результате атаки украинского БПЛА на Тамбовскую область

В результате удара украинского беспилотника по логистическому центру в Котовске Тамбовской области погибли семь человек. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил глава региона Евгений Первышов.

«В ночь на 18 июля украинский неофашистский режим осуществил атаку на Котовск. В результате попадания вражеских БПЛА в логистический центр <…> погибли семь сотрудников ночной смены», — написал он.

Губернатор области отметил, что еще 24 человека получили ранения. Сейчас все пострадавшие находятся в больницах Котовска и Тамбова, где им оказывают всю необходимую помощь, подчеркнул Первышов.

Он также рассказал, что после прилета беспилотников вспыхнуло возгорание. По его словам, открытое горение на территории склада устранено, однако спасатели продолжают ликвидацию пожара.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о двух погибших в результате атак беспилотников противника на населенные пункты республики. Еще 12 человек получили ранения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+19° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
78.40
0.08 89.90
0.57
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:18
В жилом доме Владимира вспыхнул пожар после удара дрона ВСУ
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 июля, для всех знаков зодиака
5:49
Дроны ВСУ атаковали Тамбовскую область — есть погибшие
5:33
Летняя угроза: как защитить домашние растения от жары
5:16
Свыше 400 американских военных пострадали во время конфликта с Ираном
4:54
Раскрыта тайна загадочной гибели Медичи — ученые нашли доказательства

Сейчас читают

Варенье из крыжовника на зиму: 10 лучших рецептов, которые точно стоит попробовать
Заткните детей: пассажирка московского автобуса напала на двух мам
В США выявили 400 тысяч умерших, которые по-прежнему числятся избирателями
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео