Два мирных жителя погибли в ДНР в результате ударов ВСУ

Жертвами атак вражеских беспилотников на населенные пункты ДНР стали два мирных жителя, еще 12 человек получили ранения различной степени тяжести. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил глава региона Денис Пушилин.

«Два человека погибли, еще 12 мирных жителей республики пострадали сегодня из-за киевской агрессии», — написал он.

Пушилин отметил, что киевские боевики атаковали легковой автомобиль в Никитовском районе городского округа Горловка. В результате погиб мужчина, который в этот момент находился в машине.

Еще один человек погиб из-за удара дрона противника по грузовому автомобилю на трассе Донецк — Горловка в Ясиноватском муниципальном округе. Глава ДНР выразил соболезнования родным и близким.

Пушилин также рассказал о пострадавших в Макеевке, Дебальцево, Горловке, Великой Новоселке и дороге Шахтерск — Енакиево в Шахтерском муниципальном округе. Кроме того, БПЛА ВСУ попал в микроавтобус возле села Новопетриковка — ранения получили двое мужчин.

«Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю им скорейшего выздоровления», — добавил глава ДНР.

Атаки дронов также привели к повреждению жилых домов, гражданских объектов, пассажирских автобусов, грузовиков и легковушек в нескольких городах республики.

Ранее 5-tv.ru сообщал об жертвах в результате удара боевиков по автоколонне с мирными жителями Херсонской области.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.