Дрон ВСУ атаковал женщину на мопеде в Курской области

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 25 0

У пострадавшей диагностировали ранения в области бедра, груди и живота.

Атака ВСУ на Курскую область 16 июля — сколько пострадали

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Тема:
Курская область Атака беспилотников на регионы России

Жительница Курской области получила ранения в результате атаки вражеского беспилотника. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил глава региона Александр Хиншейн.

Инцидент произошел в деревне Рижевка Рыльского района. По словам губернатора, 26-летняя девушка в момент происшествия ехала на мопеде. У пострадавшей диагностированы осколочные ранения груди, бедра и живота.

«Скорая доставляет ее в Курскую областную больницу. Наши врачи приложат максимум, чтобы как можно скорее поставить ее на ноги», — подчеркнул Хинштейн.

Боевики киевского режима продолжают совершать атаки на российские регионы. ВСУ с помощью БПЛА и ракет наносят удары по жилым домам, объектам гражданской инфраструктуры и пассажирским автобусам, что приводит к жертвам среди мирного населения.

Ранее власти Брянской области сообщили об атаке противника на поселок Суземка. ВСУ применили РСЗО «Град». Несовместимые с жизнью ранения получили 15-летняя девочка и ее бабушка. Кроме того, еще одна женщина была доставлена в больницу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июля, для всех знаков зодиака

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