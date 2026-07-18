Летняя угроза: как защитить домашние растения от жары

Опрыскивание в жару может навредить комнатным растениям

Летом домашние растения нуждаются в особом уходе, иначе они могут пострадать от жары. О том, как организовать полив, освещение и выбор горшков, Газете.ру рассказала эксперт по уходу за растениями Татьяна Фомина.

Одна из распространенных ошибок — не менять график ухода с наступлением жары. Некоторые продолжают поливать растения по зимнему расписанию, сталкиваясь с пересохшим грунтом, а другие начинают чрезмерно увлажнять почву, что может вызвать кислородный голод корней и грибковые заболевания. Определять необходимость полива стоит по состоянию грунта на глубине 2–4 сантиметра, например, деревянной шпажкой.

Неправильное время полива и опрыскивания также опасно. Вода в горшке быстро нагревается под солнцем, а капли на листьях могут вызвать ожоги.

«Водные процедуры лучше проводить утром или вечером. Несмотря на жару, не используйте холодную воду — это дополнительный стресс для корней», — советует Фомина.

Для растений с опушенными листьями, таких как сенполии или глоксинии, опрыскивание может быть вредным.

Особое внимание стоит уделить освещению. Даже светолюбивые виды могут пострадать от прямых солнечных лучей на подоконниках и застекленных лоджиях. Признаки перегрева — светлые или коричневые пятна на листьях, скручивание и потеря упругости.

«В большинстве случаев растениям достаточно рассеянного света. Для защиты используйте тюль, жалюзи или полупрозрачные шторы», — пояснила специалист.

Также важен правильный выбор горшка. Темные пластиковые кашпо сильно нагреваются и ускоряют пересыхание почвы. Фомина рекомендует светлые горшки из керамики или терракоты, которые пропускают воздух и меньше нагреваются. В таких случаях режим полива нужно корректировать либо использовать кашпо большего размера с воздушной прослойкой между стенками.

Правильная организация полива, освещения и выбор горшков помогает растениям комфортно пережить летнюю жару.

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