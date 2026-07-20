Нетаньяху снял с рассмотрения законопроект о Геноциде армян

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Процесс остановили буквально на последнем этапе — перед парламентскими каникулами в Израиле.

Фото, видео: Reuters/Ronen Zvulun; 5-tv.ru

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Израиль отложил официальное признание Геноцида армян. Широко растиражированный в СМИ законопроект сняли с рассмотрения Кнессета.

По данным влиятельного издания Haaretz, Нетаньяху остановил процесс буквально на последнем этапе — перед парламентскими каникулами. И это при том, что еще месяц назад инициативу поддержало правительство страны. А ранее и сам премьер Израиля публично заявлял, что признает Геноцид армян.

— Почему бы вам наконец не признать геноцид армян, ассирийцев и греков, совершенный турками в отношении этих народов?

— На самом деле, я думаю, можно сказать, что мы это сделали. Ведь, насколько мне известно, в Кнессет прошла соответствующая резолюция.

— Я вот не в курсе, она принята по вашей инициативе? Не слышал, она была запущена от вас как от премьер-министра Израиля?

— Да, я только что все уже сказал, — говорил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Журналисты выяснили, что Нетаньяху лично принял такое решение после обращения из администрации президента Азербайджана. В итоге в Тель-Авиве решили пока не портить отношения с Баку.

Напомню, Геноцидом армян называют массовое уничтожение и депортацию армянского населения властями Османской империи в годы Первой мировой войны. По разным оценкам, тогда погибли до полутора миллионов человек. Сегодня Геноцид армян официально признан более чем тремя десятками государств. Однако Турция по-прежнему категорически отвергает такую юридическую формулировку.

На фоне крайне напряженных отношений между Анкарой и Тель-Авивом Азербайджан, имеющий собственные разногласия с Арменией, мог просто выступить посредником.

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