Операторы БПЛА успешно выполняют задачи на добропольском направлении.
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Расчет дронов-камикадзе уничтожил сеть укреплений ВСУ в подвалах зданий
Расчет дальнобойных дронов-камикадзе самолетного типа группировки войск «Центр» уничтожил сеть укреплений ВСУ, где осуществлялось управление БПЛА противника. Цели находились в подвалах зданий.
Дальнобойные дроны-камикадзе оснащены двигателями внутреннего сгорания, что увеличивает дальность полета, и мощной боевой частью для пробивания железобетонных перекрытий. Они имеют помехозащищенные каналы управления и автономные системы наведения, что снижает риск перехвата сигнала.
Дроны могут использоваться днем и ночью, что расширяет зону поражения. Операторы успешно выполняют боевые задачи на добропольском направлении.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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