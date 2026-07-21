Расчет дронов-камикадзе уничтожил сеть укреплений ВСУ в подвалах зданий

Расчет дальнобойных дронов-камикадзе самолетного типа группировки войск «Центр» уничтожил сеть укреплений ВСУ, где осуществлялось управление БПЛА противника. Цели находились в подвалах зданий.

Дальнобойные дроны-камикадзе оснащены двигателями внутреннего сгорания, что увеличивает дальность полета, и мощной боевой частью для пробивания железобетонных перекрытий. Они имеют помехозащищенные каналы управления и автономные системы наведения, что снижает риск перехвата сигнала.

Дроны могут использоваться днем и ночью, что расширяет зону поражения. Операторы успешно выполняют боевые задачи на добропольском направлении.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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