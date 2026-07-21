«Общество на грани»: украинский омбудсмен высказался о ситуации с мобилизацией

Омбудсмен Лубинец: из-за мобилизации Украина на грани силового противостояния

Украинское общество оказалось на грани силового противостояния из-за действий представителей Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата — Прим. ред.) и принудительной мобилизации. Соответствующее заявление в интервью YouTube-каналу издания «Новости Live» сделал уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, все больше граждан Украины жалуются на ситуацию, недовольство нарастает во всех регионах. Омбудсмен каждый день получает обращения от жителей страны, чьи права были нарушены сотрудниками ТЦК. И если в ситуацию не вмешаться, уверен омбудсмен, последствия могут оказаться критическими.

«Я четко убежден, что если срочно не изменить эту ситуацию, то у нас украинское общество на грани того, чтобы не просто разделиться, а уже начнется такое силовое противостояние», — сказал Лубинец.

Во Львове люди вышли на массовую акцию против работников Территориального центра комплектования, и это, по мнению омбудсмена, только «первое проявление». При этом власти никак не реагируют на произвол и не вмешиваются, из-за чего попытки населения восстановить справедливость «превращаются в суд Линча». По мнению Лубинца, народ близок к «точке кипения».

Омбудсмен вспомнил, как одного мужчину удерживали в ТЦК силой, ему сломали ребра. Другой умер через день после мобилизации, его семье не сообщали об этом более десяти дней и в это время поспешили похоронить без выяснения причины смерти. А о ней громче слов говорили следы пыток на теле. На побои и убийства в стенах центров жалуются тысячи людей.

Самые зверские методы применяют в Одесской, Днепропетровской и Львовской областях. Призывают и тех, кто не годен к военной службе, а в соцсетях появляются ролики, на которых сотрудники военкоматов похищают мужчин, и их спасают неравнодушные свидетели. Лубинец заключил, что «помещения ТЦК превратились в места лишения свободы».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Одессе работники ТЦК применили слезоточивый газ против 12-летней девочки и ее собаки.

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