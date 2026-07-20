Скидка с подвохом: россиян предупредили о новой схеме мошенников в аэропортах

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 60 0

Злоумышленники используют привычный способ получения бонусов, чтобы получить доступ к чужим аккаунтам.

Как мошенники обманывают россиян в аэропортах способ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Мошенники обманывают россиян через QR-коды в аэропортах

Мошенники начали использовать новую схему обмана пассажиров в российских аэропортах. Об этом РИА Новости сообщил сенатор Артем Шейкин.

По его словам, злоумышленники подходят к людям под видом представителей известных компаний или сотрудников, готовых помочь сориентироваться в терминале. После этого они предлагают принять участие в акции, получить скидку в Duty Free, бонусы или небольшое денежное вознаграждение, для чего просят отсканировать QR-код.

Как пояснил сенатор, такой код может вести на фальшивый сайт, внешне похожий на официальный ресурс. Там пользователя просят указать номер телефона, реквизиты банковской карты, авторизоваться через онлайн-банк или портал Госуслуги, подтвердить операцию кодом из СМС либо установить приложение.

Получив эти сведения, аферисты могут попытаться получить доступ к личным кабинетам жертвы. После этого человеку начинают поступать сообщения с кодами подтверждения от банков, Госуслуг и других сервисов, хотя до этого все выглядело как обычное участие в рекламной акции.

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