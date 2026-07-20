Ликование и гордость: как Испания отмечала победу сборной на ЧМ по футболу

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«Красная фурия» второй раз в истории стала лучшей на мундиале.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Thiago Prudencio; 5-tv.ru

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Громче всех победу своей сборной, конечно, отмечали в Испании. Там матч смотрели в специальных фан-зонах на гигантских экранах. Причем гуляния начались задолго до стартового свистка. Эмоции и переживания болельщиков в Мадриде увидел корреспондент «Известий» Михаил Блохин.

С момента решающего гола прошло всего несколько минут. На центральной площади возле мэрии Мадрида уже собрались несколько тысяч испанцев, чтобы вместе отпраздновать и поделиться друг с другом победой. Второй победой в чемпионате мира по футболу. И вместе разделить этот титул королевства Испании.

«Мы были уверены в победе. Хотя понервничать пришлось сильнее, чем мы ожидали. Потом на поле вышел Ферран Торрес. Сначала я подумал: «Только не Ферран!» А теперь говорю: «Да здравствует Ферран! Да здравствует победный гол Феррана! Да здравствует Испания!» — сказал один из болельщиков.

«Мы просто лучшие! Мы удерживали мяч и контролировали игру на протяжении всего матча. Это было прекрасно», — поделилась впечатлениями девушка.

Основная концентрация фанатов — на площади Сибелес, недалеко от здания главной почты. Посмотрите, как ведут себя люди. Некоторые даже забираются на ворота военных сил Испании. В воздухе витает атмосфера всеобщего ликования и гордости за свою команду.

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