Покорила прокат: «Одиссея» Нолана побила главный кассовый рекорд режиссера

Фильм «Одиссея» установил новый рекорд режиссера Кристофера Нолана

Новая работа Кристофера Нолана «Одиссея» показала рекордный старт в мировом прокате: уже за первые дни после выхода фильм превзошел предыдущий лучший результат режиссера и получил высокую оценку как зрителей, так и профессиональных критиков.

По данным издания Variety, за дебютный уикенд картина собрала 264,1 миллиона долларов по всему миру. На североамериканский рынок пришлось 124,5 миллиона. При этом бюджет проекта составил около 250 миллионов, поэтому лента смогла практически сразу окупить расходы на производство. Предыдущим лидером среди стартов фильмов Нолана оставался «Темный рыцарь: Возрождение легенды», который в 2012 году заработал 249 миллионов за первые выходные.

Успех «Одиссеи» оказался заметен не только по финансовым показателям. На Rotten Tomatoes фильм получил 95% положительных отзывов от критиков и 98% одобрения среди зрителей, посетивших первые показы. На Metacritic картина набрала 89 баллов из 100, а зрительская система Cinemascore оценила ее на высший уровень A.

Критики также высоко оценили проект. The Hollywood Reporter назвал фильм «выдающимся достижением», а другие издания отдельно отметили визуальную составляющую, масштаб постановки и амбициозность режиссерского подхода.

«С „Одиссеей“ у нас появилась уникальная возможность объединить зрителей по всему миру вокруг истории, которая на протяжении веков находила отклик в разных культурах. Страсть, творческое видение и уникальный кинематографический язык Кристофера Нолана неизменно вызывают высокий интерес зрителей во всем мире. Вместе с Эммой Томас он продолжает задавать стандарты масштабного событийного кино», — цитирует Variety слова президента по международному кинопрокату Universal Pictures Вероники Кван Ванденберг.

При этом у фильма были факторы, которые могли повлиять на коммерческий результат. «Одиссея» получила возрастной рейтинг R, идет почти три часа и не относится к известным кинофраншизам. Кроме того, на момент старта она еще не добралась до ряда крупных азиатских рынков, включая Китай, Японию и Южную Корею. Однако эти обстоятельства не помешали картине превысить прогнозы: аналитики ожидали около $200 миллионов за первые выходные.

За пределами США фильм вышел сразу в 73 странах. Среди наиболее успешных рынков оказались Великобритания и Ирландия, где сборы достигли $17,4 миллионов, Франция — $13,7 миллионов и Италия — $11,5 миллионов. Для Нолана это стал лучший запуск сразу в 48 странах, а Universal Pictures получила рекордный дебют в 11 государствах.

Большую роль в успехе сыграл формат IMAX. «Одиссея» стала первым полнометражным фильмом, полностью снятым на камеры этого формата. В IMAX-залах проект заработал $51,8 миллионов — почти четверть всей стартовой кассы. Этот показатель превзошел предыдущий рекорд, принадлежавший «Мстителям: Финал».

«Если вы не смотрите „Одиссею“ в IMAX, значит, вы не видите фильм таким, каким его задумал Крис Нолан», — заявил генеральный директор IMAX Ричард Гелфонд.

Картина создана по мотивам одноименной древнегреческой поэмы Гомера. В центре сюжета — царь Итаки Одиссей, который после окончания Троянской войны пытается вернуться домой к супруге Пенелопе и сыну Телемаху. На этом пути героя ждут многочисленные испытания, среди которых встречи с мифическими существами и опасности морского путешествия.

Режиссером и сценаристом проекта выступил Кристофер Нолан. Главную роль исполнил Мэтт Дэймон. Также в фильме снялись Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Лупита Нионго, Зендея, Шарлиз Терон, Джон Бернтал и другие актеры.

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