«Пустая коробочка»: ЕС вновь не согласовал 21-й пакет антироссийских санкций

FT: Евросоюзу вновь не удалось согласовать 21-й пакет антироссийских санкций

Евросоюзу (ЕС) не удалось согласовать 21-й пакет антироссийских санкций. Об этом заявило издание Financial Times (FT) со ссылкой на источник.

По данным инсайдера, минимум шесть стран не готовы принимать документ в том виде, в каком его представил Брюссель. Многие государства опасаются того, как ударят принятые меры по ним самим.

Например, Греция отказалась согласовывать антироссийские санкции, пока не будет исключен запрет на перевозку сжиженного природного газа из РФ. Эти ограничения могут негативно сказаться на греческой судоходной компании Dynagas.

Германия и Португалия требуют ослабить ограничения, касающиеся закупки рыбы из России. Эту позицию они обосновывают необходимостью поддерживать свои перерабатывающие предприятия.

Турция и Италия переживают за туристическую сферу, потому хотят послаблений в процедуре выдачи виз гражданам РФ, в том числе и участникам СВО.

А Австралия потребовала разморозить активы в два миллиарда евро, связанные с банком Raiffeisen.

«Это серьезный кризис для всего санкционного подхода. Если каждый требует исключений и лазеек, то в конце процесса каждый пакет санкций представляет собой просто пустую коробку», — отметил собеседник издания.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что глава европейской дипломатии Кая Каллас не знала, насколько важную роль играет российская рыба в геополитике. Она отметила, что это стало одним из камней преткновения на пути согласования антироссийских санкций.

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