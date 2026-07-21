Посредники предложили Ирану и США прекратить огонь на десять дней

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 207 0

Администрация Дональда Трампа рассматривает идею перемирия, но и к провалу переговоров тоже готовится. Как и к полномасштабной войне.

Как США ответят на идею 10-дневного перемирия с Ираном

Фото: www.globallookpress.com/U.S Navy/U.S. Navy

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране

Axios: посредники представили США и Ирану новое предложение о перемирии

Катар, Египет, Пакистан и другие региональные посредники в переговорах между США и Ираном представили предложение о десятидневном прекращении огня, однако американская сторона не исключает возвращения к полномасштабным боевым действиям. Об этом сообщили журналисты издания Axios со ссылкой на данные знакомых с ситуацией источников.

В материале отмечается, что администрация президента Штатов Дональда Трампа рассматривает упомянутое предложение и одновременно призывает Израиль избегать шагов, которые могут «закрыть дипломатическое окно». При этом официальный Вашингтон также одновременно готовится к краху переговоров. Белый дом направил на Ближний Восток десятки истребителей и самолетов-заправщиков.

Источники в Израиле заявили, что страна находится в состоянии повышенной готовности к эскалации конфликта. Не исключено, что Вашингтон и Тель-Авив объединятся вновь, чтобы вынудить Тегеран капитулировать. По мнению экспертов, в течение нескольких дней, когда Трамп примет решение, наступит или десятидневный мир, или настоящая резня. Исламская республика при этом успешно держит под контролем Ормузский пролив, несмотря на бомбардировки США.

Предложение о перемирии, если будет принято, позволит открыть судоходство через пролив и «спасти разваливающийся меморандум о взаимопонимании». В этот период Штаты и Иран смогут завершить составление долгосрочного соглашения, регулирующего проход через Ормуз. Оно поможет Тегерану зарабатывать на «разумных сборах за услуги» в сфере морской безопасности, охраны окружающей среды и других областях.

Тем временем, как сообщал 5-tv.ru, США осуществили новую серию ударов по территории Ирана. Взрывы прогремели в городах Бендер-Аббас, Чабахар и Конарак, системы ПВО применялись в районе атомной электростанции в Бушере.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Война в Иране
21 июл
ВС США завершили очередную волну ударов по Ирану
21 июл
Иран ударил по трем базам США в Кувейте
21 июл
Армия США наносит новые удары по Ирану
20 июл
На грани большой войны: конфликт США и Ирана может стать еще более масштабным
20 июл
США нанесли по Ирану девятую серию ударов
20 июл
США возобновили удары по территории Ирана
20 июл
На грани: США готовятся к полномасштабной войне с Ираном
19 июл
Иранская армия нанесла удары по базам США в Кувейте
19 июл
США приступили к нанесению очередной серии ударов по Ирану
18 июл
Свыше 400 американских военных пострадали во время конфликта с Ираном
+26° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
78.32
-0.08 89.55
-0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:20
Тропические ливни затопили Башкирию, Пермский край и Урал
11:15
«Здоровья, родной»: рэпер Гуф сломал ребро на Пхукете
11:08
Лионель Месси объявил об уходе из сборной Аргентины
11:05
Российские дроны поразили два судна с грузом для ВСУ в порту «Черноморск»
10:50
Фигуристка Аделия Петросян покинула группу Этери Тутберидзе
10:40
«Воплощение лучшего в музыке»: Лещенко показал, как выглядит 96-летняя Пахмутова

Сейчас читают

«Будем любить тебя вечно»: как Аргентина отреагировала на поражение в финале ЧМ-2026
Память Героя России, выносившего тела украинцев с поля боя, увековечат в Южной Осетии
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июля, для всех знаков зодиака
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео