Посредники предложили Ирану и США прекратить огонь на десять дней

Администрация Дональда Трампа рассматривает идею перемирия, но и к провалу переговоров тоже готовится. Как и к полномасштабной войне.
Фото: www.globallookpress.com/U.S Navy/U.S. Navy
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Axios: посредники представили США и Ирану новое предложение о перемирии
Катар, Египет, Пакистан и другие региональные посредники в переговорах между США и Ираном представили предложение о десятидневном прекращении огня, однако американская сторона не исключает возвращения к полномасштабным боевым действиям. Об этом сообщили журналисты издания Axios со ссылкой на данные знакомых с ситуацией источников.
В материале отмечается, что администрация президента Штатов Дональда Трампа рассматривает упомянутое предложение и одновременно призывает Израиль избегать шагов, которые могут «закрыть дипломатическое окно». При этом официальный Вашингтон также одновременно готовится к краху переговоров. Белый дом направил на Ближний Восток десятки истребителей и самолетов-заправщиков.
Источники в Израиле заявили, что страна находится в состоянии повышенной готовности к эскалации конфликта. Не исключено, что Вашингтон и Тель-Авив объединятся вновь, чтобы вынудить Тегеран капитулировать. По мнению экспертов, в течение нескольких дней, когда Трамп примет решение, наступит или десятидневный мир, или настоящая резня. Исламская республика при этом успешно держит под контролем Ормузский пролив, несмотря на бомбардировки США.
Предложение о перемирии, если будет принято, позволит открыть судоходство через пролив и «спасти разваливающийся меморандум о взаимопонимании». В этот период Штаты и Иран смогут завершить составление долгосрочного соглашения, регулирующего проход через Ормуз. Оно поможет Тегерану зарабатывать на «разумных сборах за услуги» в сфере морской безопасности, охраны окружающей среды и других областях.
Тем временем, как сообщал 5-tv.ru, США осуществили новую серию ударов по территории Ирана. Взрывы прогремели в городах Бендер-Аббас, Чабахар и Конарак, системы ПВО применялись в районе атомной электростанции в Бушере.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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