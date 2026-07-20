Энди Бернем вступил в должность премьер-министра Великобритании

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 75 0

Он стал третьим человеком на этом посту, которого назначил король Карл III.

Энди Бернэм стал премьер-министром Великобритании

Фото: www.globallookpress.com/Stephen Lock / i-Images

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Энди Бернем официально вступил в должность премьер-министра Великобритании. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.

«Его Величество (король Карл III. — Прим. ред.) принял на аудиенции достопочтенного Эндрю Бернема, депутата, и попросил его сформировать новую администрацию», — говорится в заявлении дворца.

Бернем принял предложение занять пост нового главы Кабинета министров Соединенного Королевства и первым лордом казначейства. Также на аудиенции короля присутствовала супруга политика Мари-Франс ван Хил.

После визита к Карлу III Бернем отправился в резиденцию премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит. Там он выступил с обращением к согражданам. В своей речи он пообещал разработать десятилетний план развития государства, снизить стоимость жизни в Соединенном Королевстве, а также решить вопрос трудоустройства молодежи, увеличить количество муниципального жилья и расширить поддержку психического здоровья.

Энди Бернем стал третьим премьер-министром, которого назначил король Карл III, взошедший на трон в 2022 году.

Предыдущим главой Кабинета министров Великобритании был Кир Стармер. Он занимал этот пост чуть больше двух лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что пост премьер-министра Великобритании можно считать «проклятым». Главы кабинета министров в Соединенном Королевстве сменяются слишком быстро.

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