Защищал незнакомку: агрессивный мужчина откусил нос пенсионеру

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 1 159 0

Восстановление оказалось сложной задачей.

Агрессивный преступник откусил нос пенсионеру в Китае детали

Фото: www.globallookpress.com/Johannes Neudecker

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

SСМР: в Китае агрессивный мужчина откусил нос пенсионеру

В китайской провинции Хунань 69-летний мужчина лишился части носа, когда попытался остановить напавшего на женщину преступника. Историю героя рассказало издание South China Morning Post (SCMP).

По данным издания, молодой мужчина внезапно появился в одном из поселков, повреждал имущество и нападал на людей. В какой-то момент он схватил женщину, которая проезжала мимо на скутере.

Свидетелем происходящего стал Цзэн Фаньлинь. Он сразу вмешался и попытался освободить женщину от нападавшего. Позже к нему присоединились еще два человека, вместе им удалось удерживать агрессивного мужчину до приезда полиции.

Во время борьбы злоумышленник укусил Цзэн Фаньлиня за лицо, из-за чего тот потерял значительную часть носа. Несмотря на серьезную травму и сильное кровотечение, мужчина продолжал помогать задерживать нападавшего.

После этого его доставили в больницу. Медики сообщили, что восстановление оказалось сложной задачей: для реконструкции носа потребовалась пересадка кожи с головы пациента. Хирургам удалось восстановить форму носовых крыльев и улучшить дыхание мужчины.

Сам Цзэн Фаньлинь заявил, что полученная травма не имеет значения по сравнению с тем, что удалось спасти человеческую жизнь. Лечение обошлось более чем в 70 тысяч юаней (около 900 тысяч рублей) — эти расходы взяло на себя государство.

Кроме того, фонд Alibaba и местные СМИ передали мужчине 20 тысяч юаней (примерно 260 тысяч рублей) в качестве награды за проявленную смелость.

Известно, что Цзэн Фаньлинь с детства привык помогать другим. Он вырос сиротой, а образование получил благодаря поддержке жителей родной деревни. Ранее мужчина уже помогал правоохранителям — в 2016 году он участвовал в задержании вора.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+26° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
78.32
-0.08 89.55
-0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:15
«Здоровья, родной»: рэпер Гуф сломал ребро на Пхукете
11:08
Лионель Месси объявил об уходе из сборной Аргентины
11:05
Российские дроны поразили два судна с грузом для ВСУ в порту «Черноморск»
10:50
Фигуристка Аделия Петросян покинула группу Этери Тутберидзе
10:40
«Воплощение лучшего в музыке»: Лещенко показал, как выглядит 96-летняя Пахмутова
10:30
Расплата за долги: мужчина напал на семью фермера за неуплату аренды трактора

Сейчас читают

«Будем любить тебя вечно»: как Аргентина отреагировала на поражение в финале ЧМ-2026
Память Героя России, выносившего тела украинцев с поля боя, увековечат в Южной Осетии
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июля, для всех знаков зодиака
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео