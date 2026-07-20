Защищал незнакомку: агрессивный мужчина откусил нос пенсионеру

SСМР: в Китае агрессивный мужчина откусил нос пенсионеру

В китайской провинции Хунань 69-летний мужчина лишился части носа, когда попытался остановить напавшего на женщину преступника. Историю героя рассказало издание South China Morning Post (SCMP).

По данным издания, молодой мужчина внезапно появился в одном из поселков, повреждал имущество и нападал на людей. В какой-то момент он схватил женщину, которая проезжала мимо на скутере.

Свидетелем происходящего стал Цзэн Фаньлинь. Он сразу вмешался и попытался освободить женщину от нападавшего. Позже к нему присоединились еще два человека, вместе им удалось удерживать агрессивного мужчину до приезда полиции.

Во время борьбы злоумышленник укусил Цзэн Фаньлиня за лицо, из-за чего тот потерял значительную часть носа. Несмотря на серьезную травму и сильное кровотечение, мужчина продолжал помогать задерживать нападавшего.

После этого его доставили в больницу. Медики сообщили, что восстановление оказалось сложной задачей: для реконструкции носа потребовалась пересадка кожи с головы пациента. Хирургам удалось восстановить форму носовых крыльев и улучшить дыхание мужчины.

Сам Цзэн Фаньлинь заявил, что полученная травма не имеет значения по сравнению с тем, что удалось спасти человеческую жизнь. Лечение обошлось более чем в 70 тысяч юаней (около 900 тысяч рублей) — эти расходы взяло на себя государство.

Кроме того, фонд Alibaba и местные СМИ передали мужчине 20 тысяч юаней (примерно 260 тысяч рублей) в качестве награды за проявленную смелость.

Известно, что Цзэн Фаньлинь с детства привык помогать другим. Он вырос сиротой, а образование получил благодаря поддержке жителей родной деревни. Ранее мужчина уже помогал правоохранителям — в 2016 году он участвовал в задержании вора.

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