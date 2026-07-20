Ставка не сыграла: болельщик лишился почти 800 тысяч долларов на матче ЧМ-2026

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 58 0

Неожиданный исход обернулся для игрока огромными финансовыми потерями.

Болельщик лишился на матче почти 800 тысяч долларов детали

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

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Болельщик лишился почти 800 тысяч долларов на матче за третье место на ЧМ-2026

Любитель футбола потерял почти 800 тысяч долларов после неудачной ставки на матч за третье место чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщил портал Betonmobile.

По данным издания, игрок поставил 787,3 тысяч долларов на то, что сборная Англии не сможет победить Францию в основное время. В случае успеха он рассчитывал получить выплату в размере 1,027 миллиона долларов.

Однако прогноз не оправдался. Английская команда оказалась сильнее и завершила встречу победой со счетом 6:4, из-за чего ставка оказалась проигрышной. Этот успех стал историческим для сборной Англии — команда впервые завоевала бронзовые медали чемпионата мира.

Ранее футболисты сборной Аргентины публично выразили поддержку капитану команды Лионелю Месси после поражения в финале чемпионата мира 2026 года. В решающем матче турнира аргентинцы уступили сборной Испании со счетом 0:1 в дополнительное время. Таким образом, команда не смогла защитить чемпионский титул, который завоевала на мировом первенстве в Катаре в 2022 году.

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