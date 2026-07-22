Визажист и стилист: кто такая Лилия Киосе — новая избранница Галустяна

|
Алена Куликова
Алена Куликова 238 0

Новобрачные пока воздерживаются от публичных комментариев по поводу состоявшегося торжества.

Михаил Галустян тайно женился на визажистке Лилии Киосе

Фото: © РИА Новости/Светлана Шевченко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Комик Михаил Галустян официально женился на гримере Лилии Киосе

Художница по гриму и стилист Лилия Киосе, которая много лет работает в кино- и телеиндустрии, официально стала женой Михаила Галустяна. Об этом сообщило издание KP.RU.

Избранница шоумена участвовала в съемках сериалов, рекламных роликов и популярных телешоу, в том числе «Сокровища императора», где, по данным СМИ, и познакомилась с артистом. Она также сотрудничала с Агатой Муцениеце, Максимом Виторганом, Анной Ардовой и другими звездами.

Сами супруги пока не комментируют состоявшееся торжество. Однако ранее журналисты и поклонники обратили внимание на кольцо с бриллиантом на безымянном пальце избранницы артиста.

Роман пары развивался достаточно стремительно. В феврале 49-летний артист впервые признался в новых чувствах после развода с Викторией Штефанец, а спустя месяц публично вывел спутницу в свет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ювелир Григорий Бакатов пояснил значение украшения на руке Лилии Киосе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+26° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
78.48
-0.07 89.60
-0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:34
Москвичку обязали выплатить компенсацию мужчине, облизавшему ее ноги в автобусе
6:00
Бойцы «Севера» уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака
5:51
Заставлял дочь повторять сцены из порно: в Барнауле отец издевался над детьми
5:30
На Пятом канале акция «День добрых дел» для пятилетнего Матвея
4:50
«Взрывная» диарея: в США кишечная инфекция охватила 41 штат

Сейчас читают

ЦБ готовится принять одно из самых сложных решений по ключевой ставке
Не только русофобия: на безопасность в Грузии жалуются туристы со всего мира
Стас Михайлов преобразился до неузнаваемости: врач рассказала, что стоит за переменами
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео