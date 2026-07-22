«Счастливы и планируют детей»: Михаил Галустян тайно женился на возлюбленной

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 70 0

Лилия Киосе похвасталась кольцом за пять миллионов рублей.

Отношения Михаила Галустяна и Лилии Киосе: новости

Фото: www.globallookpress.com/Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Михаил Галустян тайно женился на своей избраннице Лилии Киосе

Возлюбленная российского шоумена и комика Михаила Галустяна, визажистка Лилия Киосе продемонстрировала на публике кольцо за пять миллионов рублей, с помощью которого артист, судя по всему, сделал ей предложение.

Звезда женился на своей избраннице тайно. Когда актер вышел с ней в свет на премьере фильма «Королек моей любви», пара не комментировала журналистам детали личной жизни, однако многие заметили на безымянном пальце девушки кольцо с крупным бриллиантом.

Кроме того, принадлежащее визажистке ИП Лилия Киосе недавно изменило свое юридическое имя на ИП Лилия Галустян.

Как разъяснил KP.RU ювелир Григорий Бакатов, украшение на руке Киосе — помолвочное кольцо из белого золота.

Отношения комика и визажистки также прокомментировали общие друзья.

«Да, Миша официально расписался с Лилией в конце июня. Они очень счастливы и планируют общих детей», — подтвердили те в беседе с журналистами.

Ранее экс-супруга актера Виктория Штефанец прокомментировала его новые отношения и заявила, что была лично знакома с Лилией Киосе — та приходила к ним домой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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