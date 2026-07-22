«Искренне люблю»: SHAMAN выпустил акустическую версию песни «Я русский»

SHAMAN выпустил акустическую версию песни «Я русский»

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, представил акустическую версию песни «Я русский». Об этом сообщили в пресс-службе исполнителя.

Новая интерпретация композиции уже доступна на цифровых музыкальных площадках.

Песня «Я русский», впервые прозвучавшая четыре года назад, заняла заметное место в репертуаре музыканта и получила широкую известность. Композиция регулярно звучит на концертных площадках, торжественных мероприятиях и массовых акциях.

В новой версии исполнитель отказался от насыщенной рок-аранжировки в пользу минималистичного звучания. Основу композиции составляют акустическая гитара и вокал, благодаря чему внимание слушателя сосредоточивается на тексте и исполнительской подаче.

По словам SHAMAN, песня неоднократно звучала в акустическом формате задолго до официального релиза новой версии. Артист рассказал, что исполнял ее под гитару вместе с уличными музыкантами, поклонниками после концертов, а также во время встреч с военнослужащими и в кругу семьи.

«Я искренне люблю эту песню. И много раз пел ее просто под гитару — на улице с музыкантами, с фанатами после концертов, на передовой с бойцами, дома — на кухне у бабушки. Именно в акустике она становится чем-то очень личным, почти признанием. Когда звучат только струны гитары и живой голос, между людьми исчезают границы, расстояния и статусы. И чтобы услышать эту песню, нам не нужны видеоплатформы или стриминговые сервисы, „Я русский“ уже звучит в каждом русском сердце по всему миру», — отметил исполнитель.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что SHAMAN не прервал концерт в Сочи после объявления угрозы атаки БПЛА. Когда тревогу отменили, артист вновь вышел на сцену с российским флагом, а зрители вместе с ним исполнили один из его самых известных хитов.

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