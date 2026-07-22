«Искренне люблю»: SHAMAN выпустил акустическую версию песни «Я русский»

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 341 0

Ранее он уже исполнял такую версию своего хита, в том числе с уличными музыкантами.

SHAMAN выпустил акустическую версию песни Я русский

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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SHAMAN выпустил акустическую версию песни «Я русский»

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, представил акустическую версию песни «Я русский». Об этом сообщили в пресс-службе исполнителя.

Новая интерпретация композиции уже доступна на цифровых музыкальных площадках.

Песня «Я русский», впервые прозвучавшая четыре года назад, заняла заметное место в репертуаре музыканта и получила широкую известность. Композиция регулярно звучит на концертных площадках, торжественных мероприятиях и массовых акциях.

В новой версии исполнитель отказался от насыщенной рок-аранжировки в пользу минималистичного звучания. Основу композиции составляют акустическая гитара и вокал, благодаря чему внимание слушателя сосредоточивается на тексте и исполнительской подаче.

По словам SHAMAN, песня неоднократно звучала в акустическом формате задолго до официального релиза новой версии. Артист рассказал, что исполнял ее под гитару вместе с уличными музыкантами, поклонниками после концертов, а также во время встреч с военнослужащими и в кругу семьи.

«Я искренне люблю эту песню. И много раз пел ее просто под гитару — на улице с музыкантами, с фанатами после концертов, на передовой с бойцами, дома — на кухне у бабушки. Именно в акустике она становится чем-то очень личным, почти признанием. Когда звучат только струны гитары и живой голос, между людьми исчезают границы, расстояния и статусы. И чтобы услышать эту песню, нам не нужны видеоплатформы или стриминговые сервисы, „Я русский“ уже звучит в каждом русском сердце по всему миру», — отметил исполнитель.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что SHAMAN не прервал концерт в Сочи после объявления угрозы атаки БПЛА. Когда тревогу отменили, артист вновь вышел на сцену с российским флагом, а зрители вместе с ним исполнили один из его самых известных хитов.

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