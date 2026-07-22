Запрет на торговлю вейпами введут в Саратовской области

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 79 0

Решение обусловлено угрозой, которую электронные «курилки» представляют для здоровья взрослых и детей

Где в России введут запрет на торговлю вейпами

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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С 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года в Саратовской области планируют ввести запрет на торговлю вейпами и жидкостями для них. Это решение обусловлено угрозой, которую электронные «курилки» представляют для здоровья граждан, особенно несовершеннолетних. Об этом заявил председатель местного парламента Алексей Антонов.

«Депутатами Саратовской областной думы разработан законопроект, которым предлагается установить на территории Саратовской области с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года полный запрет розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей к ним», — сказал он в ходе заседания совещательного органа.

Кроме того, законопроект ограничивает торговлю табачной и никотиносодержащей продукцией на некоторых территориях — в частности, в местах отдыха несовершеннолетних, зонах проведения спортивных мероприятий, мест для отдыха у водоемов, а также культовых зданий — церквей и мечетей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какими видами рака рискуют заболеть курильщики. ​

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