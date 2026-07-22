«Стоял и улыбался»: хозяин напавшей на внука Донцовой собаки не вмешался в происходящее

Хозяин напавшей на внука Донцовой собаки улыбался и не вмешался в происходящее

Хозяин собаки породы акита, которая напала на семилетнего внука писательницы Дарьи Донцовой, смотрел на происходящее, улыбался и не пытался помочь. Об этом сын писательницы Аркадий Васильев рассказал 5-tv.ru.

«Он вообще просто стоял, улыбался и смотрел на все происходящее. Там работник отбил ребенка от собаки», — сообщил мужчина.

По его словам, владелец животного не принес извинений и не предложил никакой компенсации. При этом спасителя мальчика семья уже отблагодарила за неравнодушие.

«Ребенок в больнице, госпитализирован, будет там еще дней пять-шесть минимум, пока все не зашьют», — подробнее рассказал о самочувствии маленького Саши Аркадий.

Тем временем сотрудники Успенского отдела полиции установили личность хозяина собаки.

Им оказался местный житель 1951 года рождения, который выгуливал акиту без намордника. Именно его бездействие привело к тяжелым травмам ребенка. Сейчас мальчик находится в Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля, где врачи зашивают рваные раны.

Сразу после завершения лечения пострадавшего направят на судебно-медицинскую экспертизу. От ее результатов будет зависеть уголовно-правовая оценка действий пожилого мужчины.

Ранее 5-tv.ru подробнее писал о том, что семилетнего внука Дарьи Донцовой экстренно госпитализировали после жестокого нападения крупной собаки в подмосковном селе Дубцы.

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