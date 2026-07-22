«Он просто наблюдал»: пес изувечил семилетнего внука Дарьи Донцовой

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Алена Куликова
Алена Куликова 124 0

Семья знаменитой писательницы требует привлечь к ответственности владельца агрессивного животного.

Внука Донцовой госпитализировали

Фото: © РИА Новости/

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В Подмосковье собака напала на внука Дарьи Донцовой

Семилетнего внука писательницы Дарьи Донцовой срочно госпитализировали после жестокого нападения крупной собаки в селе Дубцы в Подмосковье. Об этом автор детективных романов рассказала на своей странице в социальных сетях.

По словам Донцовой, маленький Саша спокойно играл у ворот дома, когда на улице появился местный житель со своим питомцем. Животное неожиданно набросилось на ребенка.

«Пес повалил его и стал рвать голову мальчика. Хозяин же просто стоял и наблюдал, даже не попытавшись отогнать собаку», —написала Донцова в публикации.

От гибели мальчика спас случайный прохожий. Рискуя собой, мужчина отбил ребенка у зверя и доставил домой, сам получив укусы. Пострадавшего Сашу отвезли в Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля, где врачи зашили рваные раны.

Instagram*/dontsova_official

Позже выяснилось, что эта собака уже могла проявлять агрессию к жителям села. Родные мальчика намерены добиться правовой оценки произошедшего и наказания владельца животного.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что собаки породы американский булли атаковали пятилетнего мальчика в деревне Павловское городского округа Истра Московской области.

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