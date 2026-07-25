Бойцы ВС РФ ликвидировали десятки дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Агата Альшевская
Агата Альшевская Журналист 52 0

Военнослужащие расчета поста воздушного наблюдения несут круглосуточное дежурство.

Фото, видео: Министерство обороны РФ/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Расчет поста воздушного наблюдения 80-го танкового полка 90-й танковой дивизии группировки российских войск «Центр» уничтожил десятки беспилотников противника в ДНР. Военнослужащие ежедневно выполняют боевые задачи, обеспечивая защиту подразделений и мирных жителей от воздушных атак.

Бойцы несут круглосуточное дежурство, для уничтожения БПЛА используются автоматы, крупнокалиберные пулеметы, дробовики, переносные зенитно-ракетные комплексы «Игла» и беспилотники-перехватчики «Елка». Благодаря слаженной работе и развитой системе связи между постами расчет эффективно нейтрализует ударные и разведывательные дроны противника.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Спецоперация
25 июл
«Козерог» ликвидировал десять пунктов управления БПЛА. Лучшее видео из зоны СВО
24 июл
«Мста-С» разнесла позицию ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
24 июл
«Оса» поразила дроны ВСУ на добропольском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
23 июл
«Ланцет» уничтожил бронированную технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
23 июл
Бойцы «Севера» уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
22 июл
«Проснитесь, Украина, очнитесь»: жительница Константиновки — о зверствах ВСУ
22 июл
ВС РФ освободили два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях
22 июл
ВС РФ уничтожили две установки «Нептун-2» и поразили судно с грузом для ВСУ
22 июл
Су-34 разнес пункт временной дислокации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
22 июл
FPV-дроны уничтожили бронемашину ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
+19° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
78.03
-0.37 88.89
-0.55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:34
Актера Дмитрия Поднозова проводили в последний путь аплодисментами
14:00
Хуже только японцы: какая страна признана самой депрессивной в мире
13:52
Собянин: Москва создает возможности для знакомства с искусством с ранних лет
13:31
«Великий петербуржец»: зрительница театра «Особняк» о Дмитрии Поднозове
13:02
Полразмера имеют значение: как тесная обувь ломает походку и бьет по организму
13:00
Охота на ведьм: как в XVII веке искали и казнили невиновных женщин

Сейчас читают

Зеленский отказался называть Трампа величайшим президентом США
«Я нервничаю»: Лерчек появилась вместе с женихом в московской больнице
«Моя королева»: Киркоров провел два дня в Турции с «Мисс Россия — 2024»
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео