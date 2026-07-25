Военнослужащие расчета поста воздушного наблюдения несут круглосуточное дежурство.
Фото, видео: Министерство обороны РФ/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Расчет поста воздушного наблюдения 80-го танкового полка 90-й танковой дивизии группировки российских войск «Центр» уничтожил десятки беспилотников противника в ДНР. Военнослужащие ежедневно выполняют боевые задачи, обеспечивая защиту подразделений и мирных жителей от воздушных атак.
Бойцы несут круглосуточное дежурство, для уничтожения БПЛА используются автоматы, крупнокалиберные пулеметы, дробовики, переносные зенитно-ракетные комплексы «Игла» и беспилотники-перехватчики «Елка». Благодаря слаженной работе и развитой системе связи между постами расчет эффективно нейтрализует ударные и разведывательные дроны противника.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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