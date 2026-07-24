«Оса» поразила дроны ВСУ на добропольском направлении

Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Оса» 74-й отдельной мотострелковой бригады российской группировки войск «Центр» уничтожил разведывательный и два ударных БПЛА ВСУ на добропольском направлении.

Цели были обнаружены средствами воздушного наблюдения, данные переданы на огневую позицию, экипаж оперативно привел комплекс в готовность и поразил БПЛА с высокой точностью.

ЗРК «Оса» круглосуточно прикрывает военнослужащих и объекты от средств воздушного нападения, обеспечивая безопасность на добропольском направлении.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.