На Эльбрусе спасатели не могут эвакуировать тела двух альпинистов из-за непогоды
Сложные погодные условия задерживают работы по спуску погибших.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Сложные погодные условия мешают эвакуировать тела двух погибших альпинистов из Боснии и Герцеговины с Эльбруса. Об этом 26 июля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.
«Тела двух альпинистов находятся на седловине горы Эльбрус на высоте 5350 метров», — уточнили спасатели в мессенджере МАКС.
Также двоих пострадавших передали медикам, поиски еще троих участников группы продолжаются.
Сообщалось, что просьба о помощи поступила 25 июля. Туристы не могли самостоятельно спуститься с вершины, поэтому на место выдвинулись восемь спасателей. По факту гибели отдыхающих Следственный комитет организовал доследственную проверку.
Источник 5-tv.ru уточнил, что группа альпинистов из Боснии и Герцеговины поднималась на Эльбрус самостоятельно, без профессионального проводника. Всего в группе было семь человек. Выжили лишь двое мужчин — Харис А., 1983 года рождения, и Кемал В., 1988 года рождения.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
73%
Нашли ошибку?