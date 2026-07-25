Группа альпинистов на Эльбрусе подала сигнал помощи. Отмечается, что среди шести участников похода пострадавших, предварительно, нет — данные уточняются. Об этом ТАСС рассказали в МЧС РФ.

Уже начались поисково-спасательные работы.

Это не первое тревожное сообщение, связанное с Эльбрусом. Ранее там было найдено тело погибшего 11-летнего ребенка и его пострадавший, но живой отец.

Позднее адвокат Елена Пономарева рассказывала 5-tv.ru, что после лечения мужчине предстоит не только пережить главный кошмар любого родителя, похороны сына, но и, вероятно, ответить за его смерть по всей строгости закона.

Спикер подчеркнула, что роли фигуранта уголовного дела отцу мальчика, скорее всего, не избежать. Он проигнорировал все меры безопасности, и речь идет вовсе не об альпинистском снаряжении, а о возрасте сына и его подготовке. Эксперты не рекомендуют восхождение детям до 12 лет. Некоторые клубы разрешают подъем с 16 лет в сопровождении взрослых, другие, и вовсе, только по достижении совершеннолетия.

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