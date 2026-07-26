Два альпиниста найдены мертвыми на Эльбрусе

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Срочная новость 36 0

Еще четырех участников группы, которая ранее подавала сигнал помощи, продолжают искать.

Найдены тела альпинистов на Эльбрусе — последние новости

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

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Два альпиниста погибли во время восхождения на Эльбрус, еще четырех участников группы, которая ранее подавала сигнал помощи, ищут. Новость сообщили в Следственном комитете (СК) по Кабардино-Балкарии.

«Специалисты МЧС России на высоте 5100 метров обнаружены два тела альпинистов, продолжаются поиски четырех человек. В работах задействованы восемь спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России. Информация уточняется», — добавили в ведомстве.

В беседе с ТАСС представители оперативных служб уточнили, что погибшие альпинисты являются иностранными гражданами.

«Предварительно, они из Боснии», — сообщил собеседник агентства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что группа из шести альпинистов на Эльбрусе подала сигнал помощи. До того здесь же было найдено тело 11-летнего мальчика и его отец, пострадавший, но живой. Юристы отмечают, что в описываемой ситуации были проигнорированы все меры безопасности - речь о возрасте ребенка и его подготовке. Эксперты не рекомендуют восхождение детям до 12 лет. А ряд клубов разрешают подъем, и вовсе, только по достижении совершеннолетия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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