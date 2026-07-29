Мужчине, избившему ученого Зезина в Екатеринбурге, предъявлены обвинения

Следственный комитет (СК) Екатеринбурга предъявил обвинения мужчине, избившему ученого-агрария Никиту Зезина. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на своем канале в мессенджере МАКС.

«Предъявлено обвинение 38-летнему жителю Екатеринбурга в совершении хулиганских действий в отношении двух мужчин. <…> Фигурант задержан, следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — проинформировали в ведомстве.

Инцидент произошел 13 июля 2026 года. Зезин во время осмотра полей заметил несовершеннолетних, катающихся на квадроциклах и повреждающих посевы. Дети были остановлены, а после доставлены до института, в котором работал ученый.

Позже к учреждению подъехали несколько человек, среди них был и отец несовершеннолетних. Мужчина избил Зезина и его коллегу.

По данным руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, заявление от потерпевших поступило в тот же день и взято в работу. Ученый сразу получил направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы, чтобы определить степень тяжести полученных травм.

Однако в больнице Зезин умер от сердечного заболевания. В рамках расследования проводятся дополнительные экспертизы, чтобы установить точную причину смерти потерпевшего и ее взаимосвязь с избиением. Также сотрудники правоохранительных органов допрашивают свидетелей, запросили характеристику на фигуранта дела и проводят другие необходимые следственные действия.

По информации, которой с 5-tv.ru поделился источник, обвиняемый ранее уже проходил по делу о причинении тяжкого или средней тяжести вреда здоровью по неосторожности в 2011 году. Кроме того, он фигурировал в деле о причинении легкого вреда здоровью в 2014-м.

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