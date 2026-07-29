Директор Росгвардии посетил кинологический центр имени Дзержинского

Директор Росгвардии, генерал армии Виктор Золотов посетил реконструированный кинологический центр Отдельной дивизии оперативного назначения (ОДОН) имени Ф. Э. Дзержинского. В ходе рабочего визита ему показали, как организована подготовка служебных собак, работу специалистов и современное оснащение подразделения.

Одним из объектов, который осмотрел глава ведомства, стала обновленная ветеринарная клиника. Там установлено современное оборудование для диагностики животных, включая аппараты для рентгенологических и ультразвуковых исследований. Также в клинике есть операционный блок и стационар для собак. Золотову продемонстрировали полный процесс оказания помощи — от первичного осмотра до проведения процедур.

Специалисты центра также представили варианты экипировки кинологических расчетов. В частности, речь шла об оснащении, которое используется при парашютном десантировании вместе со служебными собаками.

Кроме того, директор Росгвардии оценил условия содержания животных: осмотрел специальный транспорт для их перевозки, вольеры, площадки для выгула и бассейн, где собаки проходят тренировочные и восстановительные занятия. Плавание позволяет поддерживать физическую форму животных и снижать нагрузку на суставы после травм.

На кинодроме специалисты показали практические навыки служебных собак. Животные продемонстрировали поиск взрывчатых веществ в различных объектах, включая автомобили и бытовые предметы, а также работу в составе кинологических расчетов. Кинологи отработали элементы боевой подготовки и команды, которые собаки выполняют на расстоянии более 50 метров.

Отдельно были показаны упражнения, связанные с защитой сотрудников. Специалисты продемонстрировали, как служебные собаки реагируют на угрозу нападения, помогают прикрывать напарника и участвуют в задержании нарушителей.

В рамках визита Золотов посетил и родильный блок центра, где занимаются разведением и подготовкой служебных пород. Помещения оборудованы индивидуальными кабинами для племенных собак, системами обогрева щенков и средствами дезинфекции. На территории комплекса также есть зоны для прогулок и специальная полоса препятствий, где молодые животные проходят адаптацию и социализацию.

По итогам посещения генерал армии Виктор Золотов высоко оценил уровень подготовки специалистов и служебных собак, а также организацию работы центра. Начальнику кинологической службы дивизии он вручил щенка немецкой овчарки по кличке Блэк.

Кроме того, глава ведомства дал имена двум трехмесячным щенкам бельгийской овчарки малинуа — Снежане и Тайсону. В дальнейшем они начнут службу в подразделениях Росгвардии.

Завершилось мероприятие вручением Виктору Золотову памятного кубка кинологического центра. Представители службы поблагодарили руководство ведомства за поддержку и отметили готовность продолжать подготовку специалистов и служебных животных.

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