В Паттайе нашли мотоцикл пропавших брата и сестры из России. Об этом сообщил портал Siamchon News.

«Полиция нашла мотоцикл двух русских, <…> которые загадочно пропали», — заявили авторы публикации.

Мотоцикл был закопан в канале в районе Хуай-Яй. Поиски россиян продолжаются, правоохранители собирают доказательства и восстанавливают маршрут передвижения транспортного средства.

Мать молодого человека и девушки заявила в соцсетях, что они вышли из дома около четырех часов утра, были в домашней одежде и без вещей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как россиян заманивают в рабство в Азии, в том числе в Таиланде. При расследовании многих случаев пропажи туристов в азиатских странах выяснялось, что они были угнаны в качестве подневольных работников.

Рабовладельцы чаще всего вербуют жертв в интернете — они публикуют в Telegram-каналах объявления о работе с высокой оплатой в Мьянме, Камбодже, Таиланде или Лаосе. Внешне такие предложения выглядят, как обычные вакансии.

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