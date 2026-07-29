В Екатеринбурге расследуют дело о гибели известного ученого-агрария Зезина

В Екатеринбурге устанавливают участников массового избиения, после которого скончался очень известный в городе человек, доктор наук, селекционер Никита Зезин. Его гибель непосредственно с дракой пока не связали, официальная версия — инфаркт. Однако между этими событиями всего несколько дней, а главное совершенно бессмысленная причина конфликта. Ученый всего лишь прогнал детей с поля, где росли экспериментальные культуры. Что было дальше, на месте выяснила корреспондент «Известий» Нина Катаева.

Это даже не драка, а натуральное избиение пожилого ученого. Мужчина в красных штанах наносит удар за ударом. А жертва даже и не думает отбиваться. И все это на глазах у детей, которые наблюдают за потасовкой, как за шоу-программой, весело подбадривая озверевшего отца.

«Я увидела, что он подошел к Никите Николаевичу и стал распускать руки свои. Стал по лицу его бить. Ногами пинать», — вспоминает охранник Татьяна Мурзина.

Чудовищную историю спровоцировала детская шалость. Все случилось 13 июля. Никита Зезин с коллегой осматривали опытные поля и увидели школьников лет восьми, которые гоняли на квадроциклах прямо по посевам. Не справившись с управлением техникой, школьники забуксовали. Ученые сделали им замечание, вытащили из грязи, позвонили родителям и договорились привезти детей к институту. Здесь их и поджидали.

«Парковка института УРУ РАН со всех сторон огорожена лесом — идеальное место для нападения. Сюда подъехали четыре машины, из них вышли двое мужчин и набросились на ученого. Удары сопровождались криками и новыми угрозами», — рассказывает корреспондент.

Предположительно, среди нападавших были братья Надеждины 24-летний Михаил и 34-летний Николай. Одних ударов им показалось мало, в азарте они плевали в лицо ученому.

«Те, кто приехали, это, действительно, люди криминального, мне кажется, прошлого, потому что так выражаясь при детях, так матерясь и избивая взрослого пожилого человека, Ну, наверное, только мерзавец может так», — уточняет депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер, друг погибшего.

Пострадавший написал заявление в полицию, снял побои. Но через девять дней его не стало — сердце остановилось в больнице. Родные и коллеги уверены: мужчина не выдержал перенесенных побоев и стресса. Семья пока не в силах принять случившееся.

«Мы комментарии не даем. Все вопросы в юридическиц отдел института, где он работал», — говорят родственники.

Друг погибшего Вячеслав Вегнер рассказал, что нападавшие пытались замять дело, давили на следователя, принявшего заявление, якобы та не доработает до пенсии. На Зезина было подано встречное заявление о похищении детей.

Расследовать ЧП начали только после того, как друг ученого обратился к Александру Бастрыкину. Глава Следственного комитета взял ситуацию под личный контроль.

«Следователями СКР установлены личности всех участников, инцидента, один из которых досталвен к следователю для дачи правовой оценки содеянному», — говорит Александр Шульга, старший помощник руководителя СУ СК по Свердловской области.

«Перегнули палку и соответственно в последующем умер человек, то это причинение тяжкого-либо среднетяжкого вреда здоровью, повлеквшее смерть по неосторожности. Почему по неосторожности, тоже вполне понятно. Умысла не было…» — комментирует юрист Евгений Кривцун.

Никита Зезин был известнейшим в России агрономом. Сорта овощей и зерновых, созданные им вместе с коллегами, кормят страну — их выращивают на полях от Урала до Кубани. Доктор наук, автор 260 трудов. В 2024-м указом президента ему присвоили звание Заслуженный работник сельского хозяйства.

«Хороший мужик, нормальный был, честный, трудолюбивый. Хороший добрый открытый человек», — говорит соседка погибшего.

«Он очень был такой, как говорится, целеустремленный. Я бы сказала, человек с большой буквы. Таких мало рождается и таких мало бывает», — отмечает бывшая коллега и однокурсница Зезина Лидия Пономарева

В Свердловской области выдающегося ученого знали многие. Проститься с ним пришли десятки человек.

«Светлый, открытый человек. Добрый, оптимист по натуре. Нелепый случай, нелепая смерть...» — говорит профессор Ирина Донник, академик РАН, доктор биологических наук.

Погибший больше 40 лет проработал в научно-исследовательском институте. Он прошел полный путь от младшего научного сотрудника до руководителя огромного центра. История современной уральской аграрной науки неразрывно связана с его именем.

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