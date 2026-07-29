«Не впадая в истерики»: Лавров о пользе здоровой злости для России

Лавров: здоровая злость поможет развитию России

Здоровая злость помогает России в том числе и во внешней политике. Об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову.

«Такая же здоровая злость нам требуется на внешнем фронте. Не впадая ни в какие истерики, а просто уже теперь внутри себя сделав вывод, что только проверяй. Доверять — это потом посмотрим, сначала проверяй. А самое главное — гни свою линию», — заверил дипломат.

Он также добавил, что умение правильно злиться на самого себя поможет развитию не только в политике, но и во многих других сферах, например, в технологической.

«Злость, в том числе, с точки зрения необходимости ускориться во всем. <…> По-злому решить, что мы это обязаны сделать. На себя разозлиться: «Хочу быстрее всего этого достичь», — уточнил Лавров.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что страна, прежде чем предлагать что-то миру, должна отстоять свои законные интересы. Об этом заявил Сергей Лавров. Кроме того, отвечая на вопрос о силе России, он процитировал реплику из фильма «Брат-2».

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