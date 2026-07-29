Педофилу Петру Жилкину грозит пожизненный срок

Педофилу Петру Жилкину грозит до 20 лет тюрьмы либо пожизненное заключение. Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинение в отношении злоумышленника по уголовному делу. Об этом сообщили в канале ведомства в МАКС.

«Прокуратура г. Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Ленинградской области Петра Жилкина», — заявили в пресс-службе.

Статьи, инкриминируемые Жилкину, считаются особо тяжкими. По версии следствия, мужчина в январе 2026 года совершил сексуальное насилие над ребенком. Чтобы скрыть то, что сделал, обвиняемый скотчем перекрыл дыхательные пути мальчика, а затем отвез его в садоводческое товарищество в Ленинградской области, чтобы избавиться от тела.

Как уточнил источник 5-tv.ru, у Жилкина больше не было преступных эпизодов. Остальные дети, которых проверяли правоохранители, оказались не вовлечены в развратные действия со стороны фигуранта.

Источник также заявил, что Жилкина признали вменяемым. Согласно заключению, он понимал, что делает. Также инсайдер подтвердил, что мальчик пригрозил обвиняемому рассказать о случившемся взрослым, после чего тот решил его убить.

Мужчину обвиняют по пунктам статьи УК РФ «Убийство малолетнего, совершенное с целью скрыть другое преступление, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера». Также ему вменяют в вину пункт статьи УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

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