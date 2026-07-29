Кассационный суд оставил в силе приговор блогеру Блиновской

Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговор блогеру Елене Блиновской, осужденной на четыре с половиной года лишения свободы за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Ранее защита «королевы марафонов» обратилась с кассационной жалобой, в которой попросила пересмотреть назначенное ей наказание. Адвокаты считают приговор чрезмерно суровым и указали на ряд обстоятельств, которые, по их мнению, не были в полной мере учтены судом.

В частности, сторона защиты заявила, что срок давности привлечения Блиновской к уголовной ответственности истек еще в 2024 году. Кроме того, адвокаты оспорили решение о конфискации автомобиля Lamborghini, утверждая, что право собственности на машину не принадлежит блогеру.

Также защита указала на наличие смягчающих обстоятельств, среди которых назвала статус Блиновской как матери четырех несовершеннолетних детей.

Сама Блиновская попросила смягчить наказание и предоставить отсрочку отбывания срока до достижения ребенком 14-летнего возраста. Кроме того, она ходатайствовала о сокращении срока заключения. При этом не уточняется, о каком именно ребенке идет речь.

История громкого разоблачения тянется с апреля 2023 года, когда Блиновскую задержали по подозрению в неуплате налогов.

Почти год она провела под домашним арестом, а в августе 2024-го частично признала вину. Финансовые проблемы нарастали — в ноябре того же года блогера признали банкротом, запустив распродажу имущества.

В марте 2025-го суд первой инстанции назначил пять лет колонии общего режима, но апелляция чуть смягчила наказание до итоговых четырех с половиной лет. Теперь и кассация поставила точку, подтвердив неотвратимость наказания.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что суд отказал в выставлении имущества отца Елены Блиновской на торги.

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