В Бангладеш живой угорь пробил отверстие в кишечнике рыбака

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 8 850 0

Редкий случай мог закончиться трагедией — хирурги столкнулись с необычным инородным телом.

В Бангладеш живой угорь пробил отверстие в кишечнике рыбака

Фото: www.globallookpress.com/Carlos Castro

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В Бангладеш 55-летнего мужчину экстренно доставили в больницу в тяжелом состоянии после необычного происшествия. По данным International Journal of Surgery Case Reports, живой угорь длиной около 65 сантиметров оказался внутри его организма и повредил кишечник.

Как рассказал сам пациент, инцидент произошел во время рыбалки. По его словам, рыба каким-то образом попала под одежду и проникла в прямую кишку. После этого мужчина начал испытывать сильные боли из-за движений угря внутри тела.

Обследование показало, что животное не только находилось в прямой кишке, но и повредило стенку сигмовидной кишки. В результате образовалось отверстие диаметром около пяти сантиметров.

Медики провели срочную операцию. Во время вмешательства хирурги извлекли живого угря, который продолжал двигаться. После этого пациенту выполнили колостомию для восстановления поврежденного участка кишечника.

Авторы исследования отметили, что подобный случай является крайне редким: живая рыба практически никогда не становится причиной перфорации кишечника. Несмотря на серьезность травмы, мужчина смог восстановиться и был выписан через четыре дня после операции в удовлетворительном состоянии.

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