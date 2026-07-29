«В пух и прах»: Трамп заявил о готовности нанести удар по Ирану

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 33 0

Президент США пригрозил ответными действиями после атаки на американских военных в Иордании.

Трамп пригрозил ударом по Ирану

Фото: www.globallookpress.com/Aaron Schwartz - Pool via CNP

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Трамп заявил о готовности нанести удар по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении нанести мощный удар по Ирану. Его слова привел портал Ynet.

«Мы разнесем их в пух и прах. <…> Им здорово достанется», — высказался президент США.

Заявление прозвучало после атаки на американских военнослужащих в Иордании.

Накануне Трамп также заявил, что США могут уничтожить иранский ядерный объект, расположенный внутри горного массива Пикакс (Коланг Газ Ла), если соглашение с Тегераном не будет достигнуто. По словам американского президента, он располагает информацией о ситуации на объекте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США и Саудовская Аравия нанесли удары по связанным с Ираном группировкам в Ираке. По данным Центрального командования американских ВС (CENTCOM), целью стали логистические и оружейные объекты на востоке страны. В ведомстве заявили, что через эти формирования Корпус стражей исламской революции (КСИР) организовывал атаки на американские базы и энергетические объекты Саудовской Аравии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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