Быстрее, выше, дороже: цены на нефть резко подскочили из-за войны в Иране

Цены на нефть стремительно рванули вверх на фоне обстановки в Иране

Цены на нефть сегодня стремительно рванули вверх. Стоимость марки Brent преодолела отметку в 100 долларов за баррель, хотя еще утром торговалась за 96. Вслед за ней начали дорожать и другие важнейшие энергоносители.

Столь резкий скачок объясняют обострением ситуации на Ближнем Востоке, срывом американо-иранских переговоров и новой блокадой Ормузского пролива. А теперь еще под огнем со стороны хуситов оказались танкеры в Красном море, которые экстренно ищут обходные маршруты. Подробности рассказывает корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

Красное море теперь ассоциируется еще с алым пламенем пожаров в его акватории: горят нефтяные танкеры. Хуситы атаковали беспилотниками и ракетами два судна Саудовской Аравии, тем самым включившись в большую зарницу военного конфликта на Ближнем Востоке. Хуситы ведут бои с саудовскими войсками и на суше, уже есть десятки погибших.

Это не на шутку встревожило США. На словах они тот Дон, к которому иранцы идут на поклон, выпрашивая мир, на деле — голый король, который зачем-то сел за шахматную доску Ближнего Востока и попал в патовую ситуацию. Иран поставил американцев в сложнейшую позицию. И у Тегерана есть резервы: от 70% сохраненного ракетного потенциала — это данные американской разведки, до включения хуситов — новых игроков.

«Тегеран может приказать хуситам перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив. Они смогут сделать чрезвычайно опасными не только Баб-эль-Мандебский пролив, но и эту часть Аравийского моря», — считает военный аналитик Майкл Кларк.

Трамп тут же выходит с очередной угрозой на словах. Грозит и иранцам, и хуситам.

«Если они снова это сделают, США возложат ответственность на Иран, поскольку хуситы являются прокси Ирана, а также на самих хуситов, в которых я очень разочарован», — заявил президент США.

До сих пор заблокирована и другая торговая артерия — Ормузский пролив. Ночью через него пытались пройти три нефтяных танкера. Но, по данным Корпуса стражей исламской революции (КСИР), одно из судов подорвалось на мине и загорелось, после чего остальные быстро развернулись и отступили. Черные масляные пятна расползлись по поверхности пролива.

Позже последовали новые удары США по Ирану: 12-я ночь бомбардировок кряду. Били не только по военным объектам на суше, в том числе военным складам, пунктам наблюдения и системам ПВО, но и попутно цепляли гражданские дома. Атаковали также пограничный переход, расположенный между Ираном и Ираком. В ответ иранцы ударили по пограничному переходу «Аль-Абдели», расположенному между Кувейтом и Ираком.

Градус обстановки на Ближнем Востоке за последнюю неделю вырос до критической отметки. И о том, что дальше будет только горячее, сигнализируют в том числе британцы и французы, которые отозвали сотрудников посольств из Ирана.

«Гражданам Великобритании, находящимся на Ближнем Востоке, следует быть готовыми к возможной отмене авиарейсов. Кроме того, мы рекомендуем нашим гражданам воздержаться от поездок в Израиль», — говорят представители МИД Великобритании.

Вскоре они публикуют видео с прибытием в Британию американского самолета радиоэлектронной борьбы. Следом израильтяне привели вооруженные силы в состояние максимальной готовности. При этом втягиваться в сухопутную войну США боятся. Обществу и элитам и текущая ситуация набила оскомину.

«Многие недовольны тем, что это уже длительная война, несколько месяцев, а результатов конкретных нет. И вот эта ситуация заставляет Трампа действовать более осторожно», — полагает доктор исторических наук, научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

Вытянуть себя из болота иранского конфликта США не способны и, наученные опытом, пытаются сделать так, чтобы ближневосточная ситуация в будущем стала задачей регионального решения. Штаты готовят Саудовскую Аравию к статусу ядерной державы, уже подписано соглашение о развитии пока мирного атома.

Эксперты уже начали бить в набат. Такая инициатива может привести не к балансу, а наоборот, спровоцировать среди других стран, например, Турции и Египта, гонку ядерных технологий. Это непременно превратит Ближний Восток в самый напряженный и опасный регион в истории мира.

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