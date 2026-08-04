«Любовь так жестока»: сотни фанатов требуют вернуть деньги после концерта Билана

Дима Билан ответил на критику после концерта в Москве

Громкий скандал в России — повод предоставил Дима Билан. Сотни зрителей требуют вернуть деньги за его последний концерт на стадионе в Москве. А все из-за гигантской шестиметровой сцены. Именно из-за нее преданные слушатели, купившие билеты в фан-зону, своего кумира так и не увидели. Подробности — у корреспондента «Известий» Игоря Капорикова.

Он хотел быть звездой номером один и после этого концерта уверенно занял первое место — в рейтинге мемов.

После грандиозного шоу Дмитрия Билана обсуждают вовсе не полеты, спецэффекты и любимые хиты. Главной звездой вечера неожиданно стала сцена.

«Любовь так жестока», — пел Билан, взмывая над сценой на страховочных тросах.

Жестоко — это когда главная декорация затмевает главного артиста. Конструкция высотой в шесть метров оказалась настолько монументальной, что зрители уже успели сравнить ее и с Великой китайской стеной.

За шанс оказаться поближе к кумиру поклонники платили от шести тысяч рублей. У перекупщиков ценник и вовсе начинался с девяти.

На шоу, по данным организаторов, пришло более тридцати тысяч человек — билеты раскупили практически полностью. Ради концерта поклонники приезжали из Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Краснодара и других городов.

«Это должен был быть лучший концерт в моей жизни», — сетует одна из поклонниц в соцсети.

Фанаты весь вечер тянули шеи, ловили редкие секунды, когда артист появлялся между декорациями.

«Мы хотели видеть тебя, твои глаза, а не вот это чудесное ограждение, которое в три меня ростом», — обращается в своем ролике к артисту другая фанатка.

Когда разглядеть Билана не удавалось, вглядывались в огромные экраны. Но и они, по словам зрителей, работали с перебоями.

«Люди, которые за три часа приезжали до начала концерта, они артиста почти не видели, видели только его голову. Это, конечно, было совершенно неприятно. Ну, как бы такое немножко пренебрежительное отношение к этим людям», — заявил музыкальный обозреватель Владимир Полупанов.

Теперь разгневанные поклонники требуют вернуть деньги или хотя бы выдать бесплатное приглашение на другое выступление. Многие коллеги Билана уже заступились за артиста, ведь это же не он монтировал сцену.

«Безусловно, это большой косяк организаторов. Они должны были технически об этом позаботиться», — подчеркнул музыкальный продюсер Сергей Дворцов.

И если столь необычная сценография действительно была частью режиссерской задумки, зрителей стоило предупредить заранее — хотя бы при покупке билетов. По словам юристов, в такой ситуации требование вернуть деньги вполне законно.

«Услуга оказана с недостатками, с какими-то вещами, которые у нас не нравятся потребителю. Если отсутствует качество, то потребитель в соответствии со статьей 29 закона „О защите прав потребителей“ в том числе имеет право потребовать полный или частичный возврат оплаты», — объяснил юрист, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Семеновский.

Сам Билан с критикой, похоже, не очень согласен. Говорит, что хотел удивить масштабом и необычными формами.

«Да, возможно, в каком-то месте было не видно, что-то где-то. Но я работал сегодня со всей публикой абсолютно. Здесь хотелось удивить самого себя, во-первых. Если удивляешь себя, то, получается, наверное, удивляешь и других», — сказал Билан.

Удивил — мягко сказано. Но, похоже, самые яркие впечатления увезли домой те, кто сидели подальше от сцены. Остальным соцсети уже поставили диагноз: охрана Билана сработала как в «Людях в черном» — ослепила фонариками, чтобы этот грандиозный концерт поскорее стерся из памяти.

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