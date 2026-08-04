«Колобок — это русская душа»: режиссер Маслов о новом образе героя

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Борис Сатаров
Борис Сатаров Эксклюзив 30 0

Персонаж сохранил узнаваемые черты, но получил более резкий и современный характер.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Антон Маслов: Колобок — это русская душа

Режиссер Антон Маслов рассказал, каким получился главный герой фильма «Последний богатырь. Колобок». По словам постановщика, персонаж сохранил узнаваемые черты, но получил более резкий и современный характер. Об этом Антон Маслов рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма.

Режиссер отметил, что этот образ существует уже несколько лет — Колобок впервые появился как персонаж вселенной «Последнего богатыря» в 2019 году. По мнению Маслова, герой не должен соответствовать одному определенному представлению, поскольку именно необычный характер делает его интересным.

«Классно, что есть понимание: вот есть герой такой острый, черствый, жесткий, честный, у которого нет вот этих мыслей, он просто говорит, что чувствует», — рассказал постановщик.

Маслов подчеркнул, что именно прямолинейность и искренность делают Колобка близким зрителям.

«Мне кажется, что Колобок — это вообще в принципе русская душа. И мне кажется, что такой Колобок, который есть у нас, — это классная история одной из вселенных», — отметил режиссер.

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