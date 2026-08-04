Десантники-артиллеристы «Днепра» поразили опорник ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Агата Альшевская
Агата Альшевская Журналист 40 0

Расчеты гаубиц Д-30 уничтожают цели противника в Запорожской области.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Расчеты 122-мм гаубиц Д-30 ВДВ российской группировки войск «Днепр» поразили замаскированный опорный пункт ВСУ в Запорожской области.

Оператор БПЛА обнаружил цель, данные передали на командный пункт. Расчет артиллерийского орудия оперативно выдвинулся, провел баллистические расчеты и нанес точный удар, уничтожив позицию и личный состав ВСУ.

Десантники-артиллеристы продолжают ликвидировать бронетехнику, огневые позиции и склады боеприпасов противника в зоне ответственности «Днепра».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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