«Думаю о Лерчек»: как Чекалина помогает Анфисе Чеховой бороться с трудностями

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 47 0

Звезда устала от проблем и хочет посвятить себя огородничеству в деревне.

Как мысли о Лерчек помогают Анфисе Чеховой в жизни

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Анфиса Чехова заявила, что мысли о Лерчек помогают ей бороться с трудностями

Телеведущая Анфиса Чехова призналась, что мысли о блогере Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, спасают ее в непростое время. Об этом она сообщила в своем видеообращении, сообщает 7Дней.ру.

«Каждый раз, когда у меня что-то происходит, я думаю о Лерчек, которая сейчас проходит такой тяжелейший период и при этом не теряет свое жизнелюбие, справляется с отчаянием и с прочими неприятными эмоциями. Думаю: сколько же у нее сейчас выпало испытаний и как сложно не отчаяться во всем этом, не потерять психическое равновесие. Поэтому мне грех жаловаться», — заявила шоувумен.

Звезда также поделилась с поклонниками своими неприятностями, которые обрушились на нее. Так, Анфиса она рассказала о длительном пребывании в США из-за лечения собаки и проблемами при вылете в Индию. Она заявила, что усталость от трудностей ее одолевает.

«Я так устала от этих трудностей. 3,5 месяца в Америке, постоянно решала какие-то проблемы, постоянно какие-то трудности у меня были. То одно, то второе, то третье», — отметила Чехова.

Телеведущая добавила, что просто мечтает о спокойствии и домашней обстановке. Кроме того, она начала захотела уехать в деревню и заниматься огородничеством. Для этого артистка подписалась на блогеров, живущих в далеких краях.

Ранее журналист Отар Кушанашвили снова раскритиковал Лерчек и привел в пример жену принца Уильяма Кейт Миддлтон.

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