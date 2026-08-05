Легкий путь: как лишиться выпирающего живота, не вставая с дивана

Процедуры можно выполнять как сидя, так и лежа.
Фото: 5-tv.ru
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URA.RU: убрать выпирающий живот помогут работа с дыханием и упражнения лежа
Привести свое тело в порядок и избавиться от выпирающего живота можно и без диет и тяжелых нагрузок. Есть простые упражнения, которые подойдут абсолютно всем. О них подробнее рассказало издание URA.RU.
Работа с дыханием
Для этого необходимо принять положение лежа, расставить руки вдоль тела, а ноги согнуть в коленях. После этого следует позволить животу на вдохе надуться. На следующем вдохе необходимо подтянуть живот вверх под ребра, к диафрагме. После пяти секунд застоя — выдохнуть.
Это упражнение нужно делать по 10 раз утром и вечером. При этом после каждого повторения нужно сделать короткую паузу.
Чудо-буква
Для совершения этого упражнения важно лечь на спину и проговаривать букву «Т». Можно одиночно и парами — от этого сильнее напрягаются мышцы пресса. Издание советует прислушиваться к ощущениям в животе.
Эту процедуру можно выполнять за просмотром сериала, а если делать ее регулярно, то в течение двух месяцев будут видны результаты — мышцы живота укрепятся и улучшится его вид.
Три книги
Это упражнение нужно совершать сидя на стуле и с тремя книгами между коленями. На выдохе следует поднять сложенные в замок ладони, подтянуть свой живот и быть в такой позе несколько секунд.
Упражнение способствует укреплению мышц живота, бедер и шеи. Но людям с высоким давлением этот процесс стоит выполнять с осторожностью.
При этом издание уточнило, что выпирающий живот может говорить о проблемах с осанкой и неправильной нагрузке на позвоночник и поясницу. Авторы призывают не сутулиться, расправлять и опускать плечи, тянуться макушкой вверх.
Ранее 5-tv.ru писал об ошибках, которые допускают люди, пришедшие ради стройного тела в первый раз в тренажерный зал.
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