«Я нервничаю»: Лерчек появилась вместе с женихом в московской больнице

Лерчек и Луис Сквиччиарини посетили московский онкоцентр, чтобы сдать анализы

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), которая в настоящее время борется с четвертой стадией рака желудка, вместе со своим женихом Луисом Сквиччиарини пришла в московский онкологический центр имени Блохина, чтобы сдать анализы. Об этом аргентинский хореограф рассказал на своей странице в социальной сети.

Для посещения клиники Валерия и Луис решили выбрать светлые тона: он появился в белой рубашке и ветровке, а она — в костюме такого же цвета. По традиции блогер вышла на публику в темном парике.

Фото: Instagram*/im__lu_

Интернет-знаменитость отметила, что ей предстоит пройти два обследования — МРТ и гастроскопию.

«Пожелайте нам хороших результатов. Я нервничаю», — сказал Луис Сквиччиарини.

Через некоторое время жених Лерчек опубликовал еще один пост. В нем он нежно держал любимую за руку, в которой у нее уже стоял катетер.

«Поддержка — вот что важно на этом пути», — написал Луис Сквиччиарини.

Ранее стало известно, что суд возобновил производство по делу Лерчек. Процесс должен начаться 30 июля.

В феврале 2026 года блогер родила четвертого ребенка от Луиса Сквиччиарини. Сразу после этого врачи диагностировали у нее рак. По состоянию здоровья суд приостановил дело по отмыванию денежных средств в отношении Чекалиной и заменил ей домашний арест на запрет определенных действий.

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