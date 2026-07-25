«Я нервничаю»: Лерчек появилась вместе с женихом в московской больнице

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 4 128 0

Ранее суд сообщил о возобновлении производства по делу блогера.

Лерчек проявилась в московском онкоцентре — фото

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Лерчек и Луис Сквиччиарини посетили московский онкоцентр, чтобы сдать анализы

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), которая в настоящее время борется с четвертой стадией рака желудка, вместе со своим женихом Луисом Сквиччиарини пришла в московский онкологический центр имени Блохина, чтобы сдать анализы. Об этом аргентинский хореограф рассказал на своей странице в социальной сети.

Для посещения клиники Валерия и Луис решили выбрать светлые тона: он появился в белой рубашке и ветровке, а она — в костюме такого же цвета. По традиции блогер вышла на публику в темном парике.

Фото: Instagram*/im__lu_

Интернет-знаменитость отметила, что ей предстоит пройти два обследования — МРТ и гастроскопию.

«Пожелайте нам хороших результатов. Я нервничаю», — сказал Луис Сквиччиарини.

Через некоторое время жених Лерчек опубликовал еще один пост. В нем он нежно держал любимую за руку, в которой у нее уже стоял катетер.

«Поддержка — вот что важно на этом пути», — написал Луис Сквиччиарини.

Ранее стало известно, что суд возобновил производство по делу Лерчек. Процесс должен начаться 30 июля.

В феврале 2026 года блогер родила четвертого ребенка от Луиса Сквиччиарини. Сразу после этого врачи диагностировали у нее рак. По состоянию здоровья суд приостановил дело по отмыванию денежных средств в отношении Чекалиной и заменил ей домашний арест на запрет определенных действий.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+19° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
78.03
-0.37 88.89
-0.55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:34
Актера Дмитрия Поднозова проводили в последний путь аплодисментами
14:00
Хуже только японцы: какая страна признана самой депрессивной в мире
13:52
Собянин: Москва создает возможности для знакомства с искусством с ранних лет
13:31
«Великий петербуржец»: зрительница театра «Особняк» о Дмитрии Поднозове
13:02
Полразмера имеют значение: как тесная обувь ломает походку и бьет по организму
13:00
Охота на ведьм: как в XVII веке искали и казнили невиновных женщин

Сейчас читают

Зеленский отказался называть Трампа величайшим президентом США
«Я нервничаю»: Лерчек появилась вместе с женихом в московской больнице
«Моя королева»: Киркоров провел два дня в Турции с «Мисс Россия — 2024»
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео