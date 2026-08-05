Подожгла себя: появились кадры из квартиры напавшей на приставов пенсионерки

Фигурантка «схемы Долиной» подожгла себя и приставов в Москве

Сегодня в Бабушкинском районе Москвы процедура исполнения судебного решения по громкому делу о квартире, связанной со «схемой Долиной», закончилась чрезвычайным происшествием. По данным источника 5-tv.ru, бывшая владелица жилья Наталья Иванова во время визита судебных приставов облила себя легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла. В результате пострадали судебный пристав и представитель исполнительной службы.

Инцидент произошел в доме № 11, корпус 2 на улице Менжинского. Возгорание началось в квартире на втором этаже пятиэтажного дома. Пожар охватил около десяти квадратных метров одной из комнат.

По предварительным данным, сотрудники МЧС спасли двух человек. Один из них был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Пожар оперативно ликвидировали.

День, которого ждали почти четыре года

Как стало известно, именно сегодня должна была состояться передача ключей законной владелице квартиры — Нино Цитлидзе. Несколько месяцев назад она окончательно выиграла многолетний судебный спор, став одним из первых добросовестных покупателей, сумевших отстоять свои права в деле, аналогичном резонансной истории с квартирой народной артистки РФ Ларисы Долиной.

Судебные приставы прибыли в квартиру для исполнения вступившего в законную силу решения суда о выселении прежней хозяйки жилья — Натальи Ивановой. Однако вместо передачи квартиры произошел поджог.

История, ставшая прецедентом

Судебный спор между Нино Цитлидзе и Натальей Ивановой продолжался почти четыре года и считается одним из самых значимых процессов по так называемой «схеме Долиной».

В 2022 году Цитлидзе приобрела у 64-летней пенсионерки двухкомнатную квартиру в Бабушкинском районе Москвы за 9,5 миллиона рублей. Часть суммы она внесла собственными средствами, еще около двух миллионов оформила в ипотеку сроком на 30 лет.

Перед сделкой Иванова предоставила все необходимые документы, включая справки из психоневрологического и наркологического диспансеров, а также расписку о получении денег. Покупательница провела стандартную юридическую проверку объекта, воспользовалась услугами риелтора и не обнаружила никаких рисков. Продавец объяснила продажу переездом к родственникам в Подмосковье. Однако квартира так и не была передана новой владелице.

Поджог военкомата и судебные разбирательства

Позже выяснилось, что в октябре 2022 года Наталья Иванова под влиянием телефонных мошенников совершила поджог здания военного комиссариата. За это преступление суд назначил ей два года лишения свободы условно.

Как утверждала сама Иванова, деньги, полученные от продажи квартиры, она перевела мошенникам, после чего была признана банкротом.

Затем пенсионерка потребовала признать сделку недействительной, заявив, что была введена в заблуждение и фактически не собиралась продавать единственное жилье.

Почему суд встал на сторону покупателя

Изначально Бабушкинский районный суд признал сделку законной и обязал Иванову передать квартиру покупательнице. Однако после вмешательства прокуратуры решение отменил Московский городской суд.

Позднее дело дошло до Второго кассационного суда общей юрисдикции, который 28 мая 2026 года оставил в силе первоначальное решение в пользу Нино Цитлидзе.

Адвокат Максим Пешков объяснял «Известиям», что в этом деле продавец ссылалась на статьи Гражданского кодекса о заблуждении и обмане. По его словам, после решения Верховного суда по делу Ларисы Долиной многие истцы стали менять правовую позицию и начали заявлять уже о неспособности понимать значение своих действий в момент сделки. В случае с Ивановой сделать это процессуально уже было невозможно, что сыграло ключевую роль.

Юрист Екатерина Краснова также отмечала, что решение кассационного суда имеет большое значение не только для ее доверительницы, но и для тысяч аналогичных споров по всей стране. По ее мнению, сложившаяся ранее практика ставила добросовестных покупателей в заведомо несправедливое положение, поскольку они рисковали одновременно лишиться и квартиры, и денег.

Сама Нино Цитлидзе после победы в суде говорила, что спустя четыре года ожидания наконец почувствовала, что «закон и справедливость восторжествовали». Она отмечала, что решение дает надежду и другим людям, оказавшимся жертвами подобных мошеннических схем.

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