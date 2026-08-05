Дадут заднюю? Перестанет ли Германия поддерживать Украину после отставки Мерца

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 53 0

Гражданское давление на политические элиты ФРГ возрастает.

Фото, видео: Reuters/Lisi Niesner; 5-tv.ru

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Политолог Михайлов: после отставки Мерца ФРГ не перестанет поддерживать Украину

Германия может перестать поддерживать Украину только после смены правящей партии. Об этом 5-tv.ru рассказал политолог Евгений Михайлов.

Он отметил, что отставка канцлера Германии Фридриха Мерца, возможность которой обсуждают в Берлине, не остановит поддержку Незалежной.

«Я считаю, что ожидаемая отставка Мерца не приведет к смене позиции Германии по поддержке киевского режима. Партия Мерца (Христианско-демократический союз (ХДС). — Прим. ред.), она пока у власти. Они найдут еще человека, который сможет поддерживать их инициативы. Здесь вопрос, когда полностью к власти придут там „Альтернативы для Германии“ (политическая партия. — Прим. ред.) и так далее. Тогда только возможна смена позиций», — уточнил эксперт.

Однако Михайлов допустил вероятность того, что человек, который займет должность канцлера вместо Мерца, будет подходить к украинскому вопросу более мягко. Дело в том, что в Германии растут социальные протесты, и на их фоне отношение может немного трансформироваться, но не изменится.

«Идет давление именно гражданского общества на то, чтобы он (Мерц. — Прим. ред.) ушел. И вот если в этом плане рассматривать ситуацию, что как бы резкий спад экономики и будущие социальные протесты, которые намечаются в Германии, они могут привести к резкому ухудшению политической ситуации. То да, тогда как бы помощь Украине будет уменьшена», — предположил специалист.

Но при этом политолог подчеркнул, что совсем отказаться от поддержки киевского режима в Берлине не станут. В том числе и потому, что многие немецкие предприятия перестроились на производство вооружения, ориентируясь на заявленную правящей партией политику подготовки к войне с Россией.

«И на этом фоне никто не будет давать такую сильную заднюю. Они могут говорить лишь о том, если будет какое-то там смягчение только для того, чтобы дать себе время подготовиться. Подготовиться к будущей войне, если они останутся у власти. <…> Конечно, большая часть недовольны происходящим и поддержкой Украины в ущерб интересам Германии, но пока ситуация резко не изменится. В этом я уверен», — отметил Михайлов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что у Бранденбургских ворот в Берлине состоялась акция против милитаризации Германии. Немцы потребовали полностью прекратить экспорт вооружений и отказаться от поставок оружия Украине.

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Дадут заднюю? Перестанет ли Германия поддерживать Украину после отставки Мерца

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