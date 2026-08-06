Отравила и пропустила через мясорубку: детали убийства экс-мэра Самары и его жены

Экс-мэр Самары Тархов и его жена могли умереть в новогоднюю ночь

В Самаре продолжается суд над 31-летней Екатериной Бельской, обвиняемой в убийстве дедушки и бабушки — бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи.

Следствие установило, что внучка подменяла содержимое лекарственных капсул, которые пожилые супруги принимали ежедневно, засыпая в них ядовитый порошок. Капсулы проглатывались целиком, поэтому жертвы не ощущали горький вкус отравы. Тарховы чувствовали себя хуже, но обратиться к врачам не успели. Подробности страшного преступления собрали журналисты KP.RU.

По словам знакомых, экс-мэр выглядел сильно похудевшим и потерявшим интерес к жизни. Супругов продолжали насильно пичкать таблетками, вызывающими помутнение рассудка. Предположительно, Тарховы могли умереть в новогоднюю ночь. Точная дата их гибели неизвестна.

После смерти родственников Бельская вместе с подельником Дмитрием Метревели расчленила тела. Для этого она купила бочки, жидкий азот и сабельную пилу. Останки были смешаны с гречкой (чтобы скрыть запах) и заморожены, их пропустили через мясорубку, расфасовали по пакетам и развезли по помойкам. Сантехник, приехавший устранять засор, нашел в сливе размякшую крупу.

Основной мотив — корысть. Отец Екатерины заявил, что она жаловалась на бабушку с дедушкой, дававших ей по 100 тысяч рублей в месяц. Водитель семьи вспомнил, как Бельская набросилась на Наталью Тархову во дворе, кроме того, однажды она пыталась задушить деда шарфом. А он все равно называл внучку «солнышком». Организатор преступления Светлана Метревели и ее племянник Дмитрий находятся в розыске. Екатерина признала вину почти по всем статьям.

Об убийстве бывшего мэра Самары и его супруги стало известно 5 февраля 2025 года. По версии следствия, они погибли примерно за месяц до обнаружения тел. По подозрению в двойном убийстве была арестована их внучка. Следствие считает, что после смерти родственников она около месяца отправляла сообщения с их телефонов, говоря всем, что родные уехали из страны. Одновременно Бельская пыталась продать имущество близких по поддельным документам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Виктор и Наталья Тарховы продали загородный дом за 20 миллионов рублей, чтобы помочь внучке с покупкой квартиры. Об этом рассказала покупательница недвижимости. Однако квартиру для Бельской так и не приобрели — предложенные варианты ее не устраивали. По словам свидетелей, отношения в семье были напряженными. Екатерина не работала, постоянно просила деньги, доводила бабушку до слез и манипулировала дедушкой, чтобы тот оплачивал аренду ее жилья.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.